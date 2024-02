L'attorney general Merrick Garland. Keystone

Cresce la frustrazione all'interno della Casa Bianca contro il ministro della Giustizia Merrick Garland che, secondo l'amministrazione, non ha fatto abbastanza per tenere sotto controllo il rapporto del procuratore speciale Robert Hur sulle carte segrete.

Pur scagionando Joe Biden, il rapporto ne disegna il ritratto di un uomo anziano con scarsa memoria. Il presidente e i suoi più stretti alleati – riporta Politico – ritengono che Hur si sia spinto troppo oltre nel rapporto e puntano il dito su Garland, ritenuto in parte colpevole di non aver chiesto modifiche al testo prima della sua pubblicazione.

Anche se Biden non si è espresso sul futuro di Garland, molti dei suoi consiglieri non ritengono che l'attuale ministro della Giustizia resterà al suo posto in un eventuale secondo mandato.

