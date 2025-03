La Casa Bianca (foto d'archivio) Keystone

Nessuna informazioni militare classificata è stata condivisa: lo afferma su X la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt in merito alla chat del Pentagono sui piani anti Houthi condivisa per errore con il direttore di The Atlantic.

Leavitt ha scritto che «nessun piano di guerra è stato discusso» e che «nessun materiale classificato è stato mandato nello scambio di messaggi».