La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt Keystone

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha annunciato che andrà in congedo di maternità in vista della nascita del suo secondo figlio, ma non ha nominato un sostituto.

Keystone-SDA SDA

«Per una questione personale, questo sarà probabilmente il mio ultimo incontro per un po' di tempo. Come potete vedere, sono quasi pronta a partorire da un momento all'altro», ha aggiunto la portavoce, parlando con i media alla Casa Bianca.

«Ci vediamo molto presto. So che sarete in ottime mani con il mio team qui. E so che tutti voi avete il numero di telefono personale del presidente», ha poi scherzato, visto il numero di intervista che il tycoon rilascia, soprattutto la sera. La Casa Bianca non ha nominato un sostituto ufficiale e, secondo quanto riferito, alti funzionari come il vicepresidente JD Vance potrebbero occasionalmente tenere le conferenze stampa alla Casa Bianca in sua assenza.

Nessuna indicazione, inoltre, sulla durata dell'assenza di Leavitt per maternità. La combattiva portavoce è già madre di un bambino nato a luglio del 2024 e, a 28 anni, è la persona più giovane mai nominata nell'impegnativo e delicato ruolo di grande visibilità. Nell'estate del 2024, è tornata a lavorare per la campagna del presidente Donald Trump pochi giorni dopo la nascita del suo primo figlio, un ritorno accelerato dal tentato assassinio del candidato repubblicano il 13 luglio 2024. Leavitt è sposata con Nicholas Riccio, un immobiliarista.

In quanto volto noto e popolare dell'offensiva anti-media del tycoon, Leavitt è una maestra nel rispondere alle domande dei giornalisti con battute sarcastiche, anche quando l'evidenza sembrerebbe non lasciare scampo. Tuttavia, a dispetto della compostezza, i suoi energici sforzi per sostenere il presidente non hanno impedito che i tassi di approvazione di Trump crollassero su ogni argomento, intorno ai minimi storici.