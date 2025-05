Un esemplare di zanzara tigre, importante vettore del virus Keystone

Allarme sanitario a Capiago Intimiano, Comune della provincia di Como, per un caso di dengue.

Keystone-SDA SDA

L'allarme – di cui dà conto il quotidiano La Provincia nell'edizione odierna – è scattato dopo che un residente, di ritorno da un viaggio all'estero, ha accusato i malori tipici della malattia ed è stato ricoverato in sorveglianza sanitaria all'ospedale Sant'Anna.

In via precauzionale, il Comune ha avviato un trattamento straordinario per l'eliminazione di eventuali zanzare tigre, potenziali vettori della malattia.

Fino a lunedì l'invito per i residenti è di tenere le finestre chiuse, gli animali domestici in casa e di astenersi dal consumare i prodotti del proprio orto.

Il Comune si mobilita

«Con la protezione civile, stiamo andando casa per casa a citofonare a tutti, per dire di non lasciare aperte stasera le finestre - ha detto il sindaco Emanuele Cappelletti, intervistato da La Provincia - si tratta di un trattamento mirato su questi insetti, sia larvicida che adulticida, con prodotti comunque non tossici. È un intervento ordinario, mirato in questa zona».

La comunicazione trasmessa dal Comune, riportata da La Provincia, riassume l'intera vicenda: «In queste ore siamo stati portati a conoscenza dall'Agenzia di tutela della salute dell'Insubria (Ats) di un caso di dengue, febbre gialla, contratta all’estero da parte di una persona che ha pernottato per alcuni giorni in località Olmeda, e che si trova già ricoverata in sorveglianza sanitaria all’ospedale Sant’Anna. Il contagio non avviene tra uomo e uomo, ma soltanto se veicolato da zanzara tigre. Ats ha suggerito alcuni trattamenti per evitare che qualche zanzara tigre, che abbia punto questa persona, possa malauguratamente pungere qualcun altro. Anche se è un’ipotesi molto remota e parecchio improbabile».

Disinfestazione in corso

Il Comune ha annunciato inoltre l'inizio delle operazioni di disinfestazione, che avranno luogo fino al 5 maggio. Si tratta di tre interventi in aree pubbliche e private, dalle 2 alle 6, per tre notti consecutive, per un raggio di 200 metri.

«Pur essendo prodotti approvati dal Ministero ed a bassissima tossicità per uomo, animali e ambiente, in via largamente prudenziale si consiglia di mantenere per la durata dei tre trattamenti (quindi dalle 2 alle 6 di notte) del 3, 4, 5 maggio le finestre chiuse, il bucato steso all'interno e gli animali domestici in casa», ha comunicato il sindaco, aggiungendo, in merito ad eventuali prodotti da orto, «di raccoglierli e consumarli dopo 72 ore dall'ultimo trattamento, previo accurato lavaggio».