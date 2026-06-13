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Ammazzata a soli 11 anni Caso Lyhanna, il procuratore generale: «La giustizia francese è di fronte a una crisi sistemica»

Basile Mermoud

13.6.2026

Il procuratore generale di Francia, Rémy Heitz, ritiene che il caso Lyhanna, la ragazzina uccisa con molta probabilità da un pedofilo recidivo, riveli «una crisi sistemica che va oltre la questione delle sole risorse dell’istituzione giudiziaria», in un’intervista pubblicata sabato dal quotidiano Le Monde.

I funerali della piccola Lyhanna celebrati venerdì in Francia

I funerali della piccola Lyhanna celebrati venerdì in Francia

I funerali della piccola Lyhanna (11 anni) celebrati venerdì nel cimitero di Fleurance, nel Dipartimento di Gers, in Occitania, nel sud-ovest della Francia. (AFP).

13.06.2026

,

Agence France-Presse, Paolo Beretta

13.06.2026, 12:47

13.06.2026, 14:37

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione parla di «un fallimento collettivo» mentre in Francia l’emozione non si è ancora placata, a nove giorni dal ritrovamento del corpo della studentessa di 11 anni nel dipartimento del Gers, dove ieri, venerdì, è avvenuto il funerale della ragazzina.

«Che ci possano essere critiche è legittimo, vista l'emozione causata da questo dramma, che ci ferisce tutti», ritiene l'alto magistrato.

Ma queste «possono essere percepite come ingiustificate» quando «provengono da responsabili che fingono di scoprire una situazione nota a tutti».

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«È una crisi sistemica»

«La crisi relativa alle risorse della giustizia non è nuova. Naturalmente, sono state concesse risorse supplementari con l’assunzione di magistrati e cancellieri aggiuntivi.»

«Ma ciò che questo fallimento rivela è una crisi sistemica, che va ben oltre la questione delle risorse della sola istituzione giudiziaria», sostiene il procuratore generale.

Rémy Heitz auspica «un approccio più globale», sottolineando che «l'intero settore della protezione dell'infanzia è in difficoltà». «Ci mancano, ad esempio, psicologi e unità pediatriche specializzate per ascoltare la voce del bambino», sottolinea.

S'aggiungono priorità, ma non se ne eliminano

Riferendosi alle priorità fissate dal ministro della Giustizia Gérald Darmanin, il procuratore generale auspica «che si proceda verso un chiarimento e che non si esiti a dire cosa è meno prioritario, cosa che si fa raramente».

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«I miei colleghi hanno la sensazione che le priorità si aggiungano senza che mai una sola venga eliminata. Le recenti circolari hanno riguardato la lotta al narcotraffico, ma anche tutte le violenze contro le persone, e non solo quelle contro i minori», osserva.

«Venite a vedere come lavoriamo»

Mentre la fiducia nei confronti dell'istituzione giudiziaria è in calo, Rémy Heitz propone di «aprire i tribunali», accogliendo con favore le riunioni pubbliche già annunciate da alcuni tribunali.

«Venite a vedere come lavoriamo», dice rivolgendosi ai cittadini. Ma mette in guardia contro le critiche che attribuiscono «tutti i mali» alla giustizia, «caposaldo del nostro sistema democratico»: «è fragile e bisogna stare attenti a non indebolirla ulteriormente».

Diverse centinaia di persone ai funerali di venerdì

Diverse centinaia di persone hanno reso omaggio venerdì a Lyhanna, la bambina di 11 anni uccisa con ogni probabilità da un pedofilo recidivo, ma in libertà, Jérôme Barella.

Le esequie si sono svolte nel paese del sud-ovest della Francia, Fleurance, dove andava a scuola la piccola Lyhanna, la cui fine ha sollevato un'ondata di shock e rabbia in tutto il paese.

Le polemiche hanno preso di mira i politici, i giudici e – in particolare – il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, del quale in molti hanno chiesto le dimissioni.

«Non diciamo arrivederci a un simbolo, ma a una bambina»

Il funerale si è svolto nel piccolo cimitero del Comune, le circa 400 persone hanno seguito la bara, poi si sono radunate attorno al sindaco, Grégory Bobbato: «Non diciamo arrivederci a un simbolo, a una lotta, ma a una bambina di 11 anni e mezzo: Lyhanna», ha detto.

Davanti alla scuola della vittima, dove i testimoni l'hanno vista per l'ultima volta mentre saliva sull'auto di Barella, sono stati deposti mazzi di fiori, candele e pupazzi di peluche.

Il corpo di Lyhanna è stato ritrovato il 4 giugno, una settimana circa dopo la scomparsa, in un silo agricolo, sul terreno di una fattoria in cui aveva lavorato il suo probabile assassino.

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