  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Cassis e 9 omologhi chiedono libero accesso agli aiuti umanitari per Gaza

SDA

30.12.2025 - 18:55

Con l'arrivo dell'inverno - ricordano i dieci ministri - la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza continua a peggiorare.
Con l'arrivo dell'inverno - ricordano i dieci ministri - la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza continua a peggiorare.
Keystone

La Svizzera esorta le autorità israeliane a garantire il libero accesso agli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Il consigliere federale Ignazio Cassis ha sottoscritto una dichiarazione ministeriale congiunta di dieci paesi promossa dal Regno Unito.

Keystone-SDA

30.12.2025, 18:55

30.12.2025, 19:02

Il documento chiede inoltre che le organizzazioni non governative internazionali possano operare nella Striscia di Gaza, così come anche le Nazioni Unite e i loro partner devono poter continuare il loro importante lavoro, si legge oggi sul sito del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Nella dichiarazione – sottoscritta oltre che da Cassis dai ministri degli esteri di Regno Unito, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Giappone, Norvegia e Svezia – viene pure chiesta la revoca delle restrizioni inappropriate sulle importazioni considerate a duplice uso, nonché l'apertura di tutti i valichi di frontiera e l'accelerazione della fornitura di aiuti umanitari.

Con l'arrivo dell'inverno – viene ricordato – la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza continua a peggiorare. Gran parte della popolazione soffre per la mancanza di alloggi, per il malfunzionamento delle strutture sanitarie e per la grave carenza di cibo, di attrezzature mediche essenziali e di altri beni di prima necessità.

Nel documento diffuso dal ministero degli esteri del Regno Unito i ministri esprimono «serie preoccupazioni» per il «nuovo deterioramento della situazione umanitaria» a Gaza, che definiscono «catastrofica».

I più letti

La giovane Giada D'Antonio: «Non mi sono praticamente accorta di Mikaela Shiffrin»
Per Vittorio Sgarbi nessun amministratore, ma scatta la perizia medica
Brigitte Bardot e la promessa all'unico figlio, mai voluto, «oggetto della mia sventura»
Ora Shiffrin si difende dalle accuse di Swiss Ski: «Non era per ottenere un vantaggio»
Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Kiev: «Nessuna prova del raid sulla villa di Putin», il 6 vertice europeo

Guerra in UcrainaKiev: «Nessuna prova del raid sulla villa di Putin», il 6 vertice europeo

Guerra. Attacco alla residenza di Putin? Arriva la risposta dalla Francia

GuerraAttacco alla residenza di Putin? Arriva la risposta dalla Francia

Arriva l'invito. Vance la spunta, l'AfD torna al tavolo della sicurezza globale

Arriva l'invitoVance la spunta, l'AfD torna al tavolo della sicurezza globale