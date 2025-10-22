  1. Clienti privati
Giornata nazionale di raccolta fondi Catena della Solidarietà per Gaza, donati oltre 3 milioni 

SDA

22.10.2025 - 21:53

Le donazioni saranno destinate alle organizzazioni che si occupano di fornire aiuti nella Striscia.
sda
sda

Quando manca poco più di un'ora al termine della Giornata nazionale di raccolta fondi per la popolazione civile della Striscia di Gaza, la Catena della Solidarietà ha raccolto oltre 3 milioni di franchi. Le donazioni erano possibili dalle 7 alle 23.

Keystone-SDA

22.10.2025, 21:53

22.10.2025, 22:32

L'evento era realizzato in collaborazione con la SSR: il denaro racimolato consentirà alle associazione umanitarie partner svizzere di fornire un aiuto d'emergenza vitale per migliaia di persone, aggiunge l'ente.

La popolazione di Gaza sta vivendo la crisi più grave della sua storia: decine di migliaia di vittime, infrastrutture distrutte, un sistema sanitario paralizzato e una carestia ufficialmente riconosciuta dalle Nazioni Unite. L'accordo di cessate il fuoco recentemente firmato tra Hamas e Israele consente finalmente di intensificare l'aiuto umanitario: la solidarietà è quindi ora più essenziale che mai, ha evidenziato la Catena della Solidarietà in una nota.

Grazie alle donazioni, le sue ONG partner distribuiranno viveri, acqua potabile, farmaci, ripari e prodotti d'igiene, assicurando aiuti finanziari diretti alle famiglie e garantendo l'accesso alle cure mediche nonché un sostegno psicosociale. Se la situazione lo consentirà, si contribuirà anche alla ricostruzione delle infrastrutture essenziali e delle abitazioni.

