Arresti Catturato in Messico Rosales Castillo, uno dei 10 super ricercati dagli Stati Uniti

SDA

19.1.2026 - 07:51

Arresto di peso in Messico. (Immagine d'archivio).
Arresto di peso in Messico. (Immagine d'archivio).
Keystone

È stato arrestato a Pachuca, nello stato messicano di Hidalgo, Alejandro Rosales Castillo. L'uomo figurava nella lista dei dieci fuggitivi più ricercati dall'Ufficio Federale di Investigazione degli Stati Uniti (Fbi), con una taglia di 250mila dollari sulla sua testa.

Keystone-SDA

19.01.2026, 07:51

Il ministro della Sicurezza messicano, Omar García Harfuch, ha confermato che l'operazione è frutto di un efficace scambio di informazioni d'intelligence.

Rosales Castillo era ricercato per l'omicidio di primo grado della sua ex collega Sandy Ly Le, avvenuto nel 2016 in Carolina del Nord, oltre che per sequestro di persona e furto d'auto.

L'ambasciatore statunitense in Messico, Ronald Johnson, ha celebrato la cattura come un esempio concreto dei «risultati reali» generati dalla coordinazione bilaterale in materia di sicurezza tra i governi dei due Paesi.

Il detenuto, localizzato grazie a una notifica rossa dell'Interpol, rimarrà ora sotto custodia in attesa delle procedure per la sua estradizione.

