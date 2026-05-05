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Guerra in Medio Oriente Due navi militari Usa hanno attraversato Hormuz schivando i raid

SDA

5.5.2026 - 13:45

La Uss Truxtun sarebbe una delle due navi sfuggita ai raid iraniani.
La Uss Truxtun sarebbe una delle due navi sfuggita ai raid iraniani.
Keystone

Due cacciatorpediniere della Marina statunitense hanno attraversato lo Stretto di Hormuz e sono entrati nel Golfo dopo aver schivato un bombardamento iraniano. Lo riporta la Cbs citando funzionari della difesa americana.

Keystone-SDA

05.05.2026, 13:45

05.05.2026, 14:11

Secondo quanto riferito, la Uss Truxtun e Uss Mason, supportate da elicotteri Apache e altri velivoli, hanno dovuto affrontare una serie di minacce coordinate durante la traversata.

L'Iran ha lanciato piccole imbarcazioni, missili e droni contro di loro in quello che i funzionari hanno descritto come un attacco prolungato.

Nonostante l'intensità degli attacchi, nessuna delle due navi è stata colpita, scrive Cbs.

Funzionari militari hanno dichiarato all'emittente che misure difensive, rafforzate dal supporto aereo, hanno intercettato o respinto con successo ogni minaccia lanciata. Nessun proiettile ha raggiunto le navi.

Il Comando Centrale delle forze armate statunitensi ha dichiarato ieri che cacciatorpediniere statunitensi hanno attraversato lo Stretto nell'ambito dell'iniziativa denominata Project Freedom.

Le forze armate non hanno tuttavia specificato quali o quante navi militari siano state coinvolte nel transito.

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