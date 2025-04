L'Unione Cristiano-Democratica (CDU) ha annunciato oggi i nomi della squadra dei "suoi" ministri del governo di coalizione con la SPD che entrerà in carica la prossima settimana. (Foto archivio) Keystone

È ufficiale la squadra dell'Unione di Freidrich Merz, cancelliere in pectore tedesco: ministero degli esteri sarà Johann Wadephul, responsabile esteri dei democristiani e forte sostenitore della causa ucraina contro l'aggressione russa di Putin.

Keystone-SDA SDA

La nomina di Wadephul, 62enne da tempo stretto alleato e consigliere di politica estera di Merz, era stata già anticipata nei giorni scorsi dai media tedeschi che sottolineavano che l'esponente politico originario dello Schleswig-Holstein, diventerà il primo ministro degli Esteri della Cdu in quasi 60 anni. Wadephul è su posizioni filo ucraine ed è noto per aver chiesto maggiori aiuti militari per Kiev.

Agli Interni è destinato Alexander Dobrindt della CSU. Mentre ministero dell'Economia toccherà a Katherina Reiche, manager del settore energetico ed ex deputata della CDU. Con la nomina alla guida dell'Economia Reiche tornerà alla politica dopo essere stata diversi anni tra i dirigenti del gigante tedesco energetico E.ON.

Ai Trasporti andrà Patrick Schnieder, Nina Warken alla Salute, Karin Prien sarà ministra dell'Istruzione e Thorsten Frei ministro della cancelleria.

Un top-manager, Karsten Wildberger, proveniente dalla Media Saturn Holding, avrà la delega alla Digitalizzazione e alla Modernizzazione dello Stato. Ricerca Tecnologie e Aerospazio saranno affidate a Dorothea Baer, della CSU.

Ci saranno anche 5 ministri di Stato: l'editore Wolfram Weimar alla Cultura, Christiane Schenderlein alla Sport, Michael Meister alla collaborazione fra Stato e Laender, Serap Gueler e Gunther Kirchbaum agli Esteri.