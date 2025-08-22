  1. Clienti privati
Da gennaio 2026 In Cechia inasprite le norme su asilo e immigrazione

SDA

22.8.2025 - 13:22

Il presidente ceco Petr Pavel
Il presidente ceco Petr Pavel
Keystone

A partire da gennaio 2026 le norme in materia di asilo e immigrazione in Cechia saranno inasprite: il presidente Petr Pavel ha firmato la legge che modifica il monitoraggio degli spostamenti e del soggiorno dei richiedenti asilo e dei migranti.

Keystone-SDA

22.08.2025, 13:22

22.08.2025, 13:24

Le nuove norme, rendo noto la radio ceca, mirano anche ad accelerare le procedure relative alla protezione internazionale e a limitarne l'abuso.

Secondo il testo, che si ispira al patto migratorio dell'Ue, le autorità potranno adottare un approccio più severo nei confronti degli stranieri in caso di ripetuti reati gravi. Modificate anche le norme relative all'arrivo dei profughi ucraini a causa della guerra. Lo Stato potrà continuare a respingere le richieste di protezione temporanea presentate dai rifugiati che già ne beneficiano o ne hanno già beneficiato in un altro paese dell'Ue.

