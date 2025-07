Marine Le Pen Keystone

La Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori di Marine Le Pen, in cui chiede la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di ineleggibilità pronunciata nei suoi confronti dal tribunale penale di Parigi.

La Cedu afferma di aver respinto la richiesta in quanto, in ogni caso, non è stata dimostrata l'esistenza di un rischio imminente di un danno irreparabile a un diritto protetto dalla Convenzione o dai suoi protocolli.

Nella sua richiesta Marine Le Pen ha affermato che la sanzione dell'ineleggibilità comminatale in primo grado e il modo in cui è stata comminata l'hanno esposta a un rischio imminente di danno irreparabile al diritto a libere elezioni.