Medio Oriente Centinaia in piazza a Tel Aviv, per chiedere lo «stop al genocidio a Gaza»

SDA

23.8.2025 - 18:21

Gaza distrutta e affamata da Israele
Keystone

Centinaia di persone hanno protestato a Tel Aviv sabato pomeriggio, chiedendo la fine della guerra e la lotta alla crescente fame nella Striscia di Gaza. Lo riporta Haaretz.

Keystone-SDA

23.08.2025, 18:21

23.08.2025, 18:22

I manifestanti, radunati in piazza Habima, hanno esposto cartelli con la scritta «Fermiamo il genocidio» e foto di bambini palestinesi malnutriti. Tra gli slogan: «Da Gaza a Jenin, basta uccidere i bambini» e «Non moriremo al servizio degli insediamenti».

La protesta è stata organizzata dall'Alto Comitato di Monitoraggio per i Cittadini Arabi di Israele, un organismo ombrello che rappresenta i cittadini arabi, con la partecipazione dei partiti politici arabi Hadash, Balad e Ta'al.

Hanno aderito anche decine di organizzazioni per la pace, tra cui Peace Now, Breaking the Silence, Looking the Occupation in the Eye e l'Israeli-Palestinian Bereaved Families Forum.

