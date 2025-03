Karoline Leavitt incarna una "generazione Z" decisamente conservatrice. ats

A 27 anni, è la più giovane portavoce mai nominata alla Casa Bianca. Karoline Leavitt incarna una «generazione Z» decisamente conservatrice, ed è diventata anche il volto dell'attacco totale di Donald Trump ai media tradizionali.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Durante i suoi incontri con la stampa, la nativa del New Hampshire, con i suoi capelli biondi ondulati, dà sempre la parola per prima al rappresentante di un «nuovo media» da lei scelto. Spesso, la domanda posta le permette di rispondere senza difficoltà.

Il 31 gennaio, un podcaster, popolare negli ambienti trumpisti, le ha chiesto: i media mainstream «non sono in contatto con gli americani che chiedono di agire sull'immigrazione illegale?».

La portavoce, che spesso adorna i suoi abiti classici con una croce prominente portata come ciondolo, aveva risposto con una risata: «I media non sono certamente contatto».

Tuttavia, risponde anche con indiscussa disinvoltura, in cui c'è persino una punta di esultanza, a domande più crude da parte di rappresentanti di grandi giornali americani o di noti canali televisivi.

Attacco ai media tradizionali

In una recente intervista a «Fox News», dove è ospite regolare, ha dichiarato di «gradire l'opportunità di presentare la verità e i fatti» durante questi briefing - anche se non si sottopone a questo esercizio ogni giorno, come facevano i portavoce dell'ex presidente Joe Biden.

«La verità» e «i fatti» sono due parole che la portavoce usa molto spesso, in un modo che secondo i suoi detrattori ricorda la «Neolingua» usata dal regime autoritario nel capolavoro distopico di George Orwell «1984».

Karoline Leavitt ha capito chiaramente che il primo comunicatore di Donald Trump era... Donald Trump, che fa lunghe conversazioni improvvisate coi giornalisti.

Celebr ala vittoria legale contro l'Associated Press

La sua portavoce si sta quindi concentrando sull'attacco ai media tradizionali, emanazioni del «sistema» che il miliardario repubblicano denuncia a ogni occasione.

Martedì ha fatto installare sul podio della sala stampa degli schermi con la scritta «Victory» (vittoria ndr.) su una mappa del Golfo del Messico, che Donald Trump ha ribattezzato per decreto «Golfo d'America».

Ciò per celebrare una vittoria legale contro l'«Associated Press», a cui è stato negato l'accesso allo Studio Ovale o all'aereo presidenziale perché si rifiuta di rispettare la ridenominazione.

La campagna di Donald Trump si è basata molto sulle personalità dei social network per mobilitare un elettorato giovane e maschile. Il candidato repubblicano ha lasciato che il pubblico fischiasse i giornalisti presenti ai suoi comizi, che ha definito «nemici del popolo».

Karoline Leavitt ha provocato martedì un terremoto nel piccolo mondo dei giornalisti accreditati alla Casa Bianca, annunciando che il «pool», un gruppo ristretto di reporter con accesso privilegiato al Presidente, sarà d'ora in poi composto dallo stesso esecutivo americano.

«Stiamo restituendo il potere al popolo», ha dichiarato la portavoce.

Il controverso video che celebra la deportazione di migranti

Finora l'ammissione a questo gruppo ristretto di media, di cui fa parte l'AFP, era decisa dalla WHCA, la White House Correspondents Association, composta da giornalisti.

La giovane portavoce supervisiona anche l'aggressiva comunicazione della Casa Bianca sul social network X, sfruttando tutti i codici di internet.

Ad esempio, l'account ufficiale dell'esecutivo statunitense ha diffuso un video intitolato «ASMR» che celebra la deportazione dei migranti privi di documenti.

L'acronimo («Autonomous Sensory Meridian Response») si riferisce a contenuti progettati per indurre uno stato di rilassamento attraverso una stimolazione uditiva o visiva. In questo caso, i contenuti consistono in immagini di uomini ammanettati e incatenati e di agenti di polizia, con suoni di catene o motori di aerei.

Già da studente universitaria criticava i progressisti

Su Instagram, la portavoce, diventata madre durante la campagna, condivide regolarmente fotografie del suo bambino.

L'incrollabile fedeltà di Karoline Leavitt - il principale criterio di reclutamento nella nuova amministrazione Trump - non è una novità.

Nel settembre 2017, quando era una studentessa della Saint Anselm University (New Hampshire, nord-est), aveva inviato una lettera al giornale della scuola per esprimere la sua indignazione per il fatto che un insegnante avesse criticato Donald Trump in classe.

In essa deplorava il fatto che il personale docente «trasmette le proprie convinzioni e opinioni (progressiste) durante le lezioni».