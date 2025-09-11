  1. Clienti privati
Ucciso a 31 anni «L'aborto è l'Olocausto del nostro tempo». Ecco chi era Charlie Kirk, araldo del trumpismo tra i giovani americani

SDA

11.9.2025 - 08:04

L'influencer conservatore Charlie Kirk, ucciso mercoledì, era una voce importante della gioventù pro-Trump negli Stati Uniti: il polemista gestiva uno dei podcast più ascoltati del Paese e organizzava regolarmente dibattiti nei campus universitari.

Charlie Kirk, 31 anni, si è affermato come un importante ingranaggio nella campagna di Donald Trump per riconquistare la Casa Bianca lo scorso anno.
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.09.2025, 08:04

11.09.2025, 08:06

Charlie Kirk, 31 anni, si è affermato come un importante ingranaggio nella campagna di Donald Trump per riconquistare la Casa Bianca l'anno scorso, grazie alla sua organizzazione Turning Point, che ha organizzato massicce operazioni porta a porta negli Stati chiave.

La sua influenza - 6,9 milioni di follower su Instagram e 3,8 milioni su YouTube - è servita al 79enne tribuno per conquistare i giovani americani promuovendo una concezione ultra-tradizionale della famiglia.

Volenteroso provocatore, quest'uomo alto e moro, che difende il diritto di portare armi da fuoco, girava per i campus universitari da diversi anni.

Mercoledì è stato colpito da un proiettile durante uno di questi eventi nello Utah. L'attacco è stato ampiamente condannato dai politici americani di destra e di sinistra.

Durante un comizio pubblico. Ucciso in un attentato Charlie Kirk, influencer e attivista di destra, la voce Maga tra i giovani

«L'aborto è l'Olocausto del nostro tempo»

In questi raduni invitava gli studenti a discutere con lui, davanti alle sue telecamere e a centinaia di sostenitori. È stata l'occasione per scatenare la sua retorica radicale su avversari poco preparati, alimentando loop virali sulle reti.

L'agenzia stampa AFP lo ha incontrato a ottobre in occasione di un evento simile in Nevada, dove ha ribadito il suo desiderio di «sradicare tutti gli aborti» perché l'aborto «è l'Olocausto del nostro tempo» e ha affermato che l'amministrazione Biden ha creato «l'equivalente di Expedia per i (migranti) clandestini». O che "«la resistenza di fronte alla tirannia può avere una dimensione biblica"».

«Porta idee diverse sul tavolo», ha applaudito Eric Hansen, 22 anni, che era venuto a sentirlo parlare al campus di Reno. «Idee in cui alcuni di noi credono, ma che a volte hanno paura di esprimere apertamente».

Un bravo disinformazione con un «esercito »di seguaci

«Charlie Kirk è un carismatico nazionalista cristiano che funge da portavoce del trumpismo e delle idee estremiste», ha sintetizzato Kyle Spencer, autore di un libro per il quale ha seguito per diversi anni il suo movimento giovanile, «Turning Point USA».

Co-fondata nel 2012 dall'influencer, allora diciottenne, nel giro di un decennio questa associazione è diventata il più grande gruppo di giovani conservatori degli Stati Uniti.

Ha un esercito di attivisti entusiasti, alcuni dei quali sono stati trasportati a Washington per la protesta del 6 gennaio 2021 che ha portato all'invasione del Campidoglio.

Abbandona la scuola e diventa una voce di Fox News

Originario dei sobborghi di Chicago, Charlie Kirk ha abbandonato la scuola per dedicarsi all'attivismo. È stato rapidamente alimentato da ricchi donatori repubblicani e alla fine è entrato a far parte della famiglia Trump. Durante la vittoriosa campagna elettorale del 2016, è stato assistente personale del figlio del miliardario, Donald Trump Jr.

La sua eloquenza gli ha permesso di diventare un commentatore regolare del canale conservatore Fox News e poi di condurre un podcast quotidiano molto popolare.

Online, per anni, ha alimentato la disinformazione sulle presunte elezioni «rubate» del 2020, o Covid-19.

Le sue bugie a volte finivano direttamente nella bocca dell'ex presidente. Nel 2018, ha falsamente affermato che alcuni manifestanti cantavano "Vogliamo Trump" durante i raduni dei "gilet gialli" in Francia. Una fantasia ripresa dal miliardario.

Raccolta fondi

Oltre a Turning Point USA, il polemista si è affermato come un importante raccoglitore di fondi.

Ha fondato una società di canvassing, Turning Point Action, che è stata una delle principali organizzazioni a cui Donald Trump ha affidato le sue operazioni porta a porta nel 2024.

Il gruppo ha raccolto più di 100 milioni di dollari durante le ultime elezioni presidenziali per convincere gli elettori conservatori a votare in anticipo negli Stati chiave.

Un compito che ha richiesto qualche contorsione, per far dimenticare le teorie cospirative alimentate da molti repubblicani sul voto per corrispondenza.

