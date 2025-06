La polizia mette in sicurezza l'area del liceo dopo la sparatoria di Graz. KEYSTONE

Martedì mattina c'è stata una sparatoria in un ginnasio di Graz (Austria). Diverse persone sono rimaste ferite e uccise. I retroscena del crimine non sono ancora del tutto noti.

Hai fretta? blue News riassume per te Martedì mattina c'è stata una sparatoria in una scuola secondaria di Graz (Austria).

Sono morte dieci persone, tra cui alunni e un insegnante, e almeno 28 sono rimaste ferite.

Il presunto responsabile, un ex alunno di 21 anni, si è ucciso.

Non si conoscono ancora i retroscena dell'attentato. Mostra di più

Cosa è successo?

Martedì mattina, 10 giugno, la polizia ha segnalato una sparatoria in un ginnasio di Dreierschützengasse, vicino alla stazione ferroviaria di Graz.

I colpi sono stati esplosi intorno alle 10 del mattino. Diverse persone sono rimaste uccise o ferite. La polizia ha messo in sicurezza la situazione.

Chi sono le vittime?

La polizia ha confermato dieci vittime, che nel pomeriggio sono diventate 11 poiché una persona ricoverata in condizioni disperate non è sopravvissuta.

Come riportato da "OE24", tra le vittime ci sono quattro ragazze di prima superiore, tre studenti di seconda superiore che stavano per diplomarsi e un insegnante.

L'insegnante sarebbe stato ucciso fuori dall'edificio. L'autore si sarebbe tolto la vita nei bagni della scuola.

Quante persone sono rimaste ferite?

La polizia parla di diversi feriti gravi, ma il numero esatto non è stato confermato. "OE24" riferisce che 12 alunni e insegnanti sono rimasti feriti.

Sono stati portati negli ospedali circostanti. La polizia afferma che ci sono stati anche persone ricoverate in condizioni gravi.

Chi è l'autore?

Derzeit wird von einem Täter ausgegangen. Gesicherte Lage - keine Gefahr. #graz1006 — Polizei Steiermark (@polizeistmk.bsky.social) 10. Juni 2025 um 12:03

La polizia ipotizza un unico responsabile. Secondo i media austriaci, si tratta di un ex alunno del liceo di 21 anni. Secondo le "Salzburger Nachrichten", avrebbe portato con sé una pistola e un fucile.

Avrebbe posseduto entrambi legalmente. L'autore non avrebbe precedenti penali e avrebbe acquistato le armi solo poco prima del reato.

La polizia non ha ancora fornito dettagli sulle motivazioni del colpevole. Secondo i media, si sarebbe considerato una vittima di bullismo. Per la polizia non aveva terminato la scuola.

Il giovane non era noto alle forze dell'ordine, come loro stesse hanno dichiarato martedì pomeriggio.

L'autore ha lasciato un messaggio d'addio

L'abitazione del ventunenne che ha aperto il fuoco è stata perquisita nel pomeriggio e gli investigatori avrebbero trovato un biglietto d'addio. Lo riporta il media austriaco Kronen Zeitung.

Cosa succede ora?

La polizia ha messo in sicurezza la situazione. L'edificio scolastico viene è stato perquisito. L'area intorno alla scuola è stata isolata e il traffico è stato deviato.

Secondo la polizia, gli alunni illesi sono stati portati in uno stadio sportivo, per poter essere prelevati da genitori e parenti. Sono e sono stati assistiti da una squadra di intervento di crisi.

Il cancelliere austriaco Christian Stocker ha descritto la furia di X come una «tragedia nazionale». Sia lui che il ministro dell'Interno Gerhard Karner sono in viaggio a Graz.

L'Austria commemorerà le vittime con tre giorni di lutto nazionale, ha dichiarato una portavoce della Cancelleria all'agenzia di stampa tedesca.