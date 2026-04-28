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Le associazioni denunciano Chiesta un'indagine sulle «accademie dello stupro» online in Francia

SDA

28.4.2026 - 20:00

Il caso di Gisèle Pelicot ha scosso le coscienze.
Il caso di Gisèle Pelicot ha scosso le coscienze.
Keystone

In Francia la «Fondation des femmes» e l'associazione «M'endors pas» chiedono alla giustizia di aprire un'inchiesta preliminare dopo le rivelazioni sull'esistenza di piattaforme online in cui si scambiano consigli per drogare e stuprare la propria moglie o compagna.

Keystone-SDA

28.04.2026, 20:00

28.04.2026, 20:10

Visto che questi siti sono «accessibili dalla Francia e anche rispetto a casi recenti come quello riguardante Gisèle Pelicot, è altamente probabile che utenti francesi vi partecipino e che siano coinvolte delle vittime in Francia», affermano le due associazioni in una nota congiunta trasmessa ai media francesi.

In marzo la CNN rivelò l'esistenza di queste piattaforme web nonché il numero considerevole di utenti ad esse connessi.

Secondo l'inchiesta giornalistica, che denuncia un'«accademia mondiale dello stupro», gli uomini si scambiano su questo tipo di portali consigli su come drogare e stuprare le loro compagne, filmando poi le violenze e condividendone le immagini su internet.

Secondo le due associazioni, ''non siamo di fronte a derive isolate ma a crimini organizzati nel quadro di vere comunità che incoraggiano e strutturano la violenza».

E ancora: «La Francia non può tollerare che questi spazi possano esistere senza un'adeguata risposta». Tra le fondatrici di «M'endors pas», c'è anche la figlia di Gisèle Pelicot, Caroline Darian.

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