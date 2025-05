Aumento delle tensioni tra India e Pakistan, chiuse oltre 1000 scuole religiose (foto d'archivio) Keystone

Oltre 1000 scuole religiose nel Kashmir amministrato dal Pakistan sono state chiuse oggi a causa dell'aumento delle tensioni tra India e Pakistan dopo l'attacco mortale della scorsa settimana nella regione contesa.

Keystone-SDA SDA

Lo ha dichiarato un funzionario locale all'agenzia di stampa Afp.

«Abbiamo annunciato una pausa di 10 giorni per tutte le madrase in Kashmir», ha dichiarato Hafiz Nazeer Ahmed, capo del dipartimento locale per gli affari religiosi. Una fonte del dipartimento ha affermato che la chiusura è «dovuta alle tensioni al confine e al potenziale di conflitto».