La Danimarca è in stato di massima allerta a seguito di un'ondata di incidenti nei suoi cieli da lunedì. (Foto archivio) Keystone

L'aeroporto di Aalborg, nel nord della Danimarca, ha dovuto essere di nuovo chiuso nella serata di ieri a causa di un nuovo allarme droni, prima di riaprire dopo la mezzanotte, ha annunciato la polizia danese. Lo scalo era già stato chiuso per un incursione di droni.

Keystone-SDA SDA

La chiusura dell'aeroporto ha costretto un volo KLM da Amsterdam a invertire la rotta e ha portato alla cancellazione di un volo Scandinavian Airlines da Copenaghen, secondo i siti di tracciamento dei voli e delle compagnie aeree. Tuttavia, al momento, le autorità non hanno formalmente confermato la presenza di droni.

Il Paese è in stato di massima allerta a seguito di un'ondata di incidenti nei suoi cieli da lunedì. La premier Mette Frederiksen ha denunciato ieri gli «attacchi ibridi» e ha avvertito che i sorvoli dei droni «potrebbero aumentare».

Le autorità danesi non hanno ancora identificato l'origine di questi dispositivi, ma «c'è principalmente un Paese che rappresenta una minaccia per la sicurezza europea, ovvero la Russia», ha commentato Frederiksen.

Macron, «pronti a tutela spazio aereo»

Intanto dalla Francia arriva l'appoggio del presidente Emmanuel Macron. «Ho parlato con la prima ministra danese, Mette Frederiksen. Le ho espresso la piena solidarietà della Francia alla Danimarca dopo il ripetersi di intrusioni di droni non identificati, che hanno turbato il funzionamento dell'aeroporto di Copenaghen.

La Francia è pronta a fornire il suo appoggio alla Danimarca per valutare la situazione e contribuire alla sicurezza dello spazio aereo danese», ha scritto il capo di Stato dell'Esagono in un messaggio pubblicato su X.