  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nel nord della Danimarca Chiuso l'aeroporto di Aalborg nella notte per una nuova allerta droni

SDA

26.9.2025 - 08:45

La Danimarca è in stato di massima allerta a seguito di un'ondata di incidenti nei suoi cieli da lunedì. (Foto archivio)
La Danimarca è in stato di massima allerta a seguito di un'ondata di incidenti nei suoi cieli da lunedì. (Foto archivio)
Keystone

L'aeroporto di Aalborg, nel nord della Danimarca, ha dovuto essere di nuovo chiuso nella serata di ieri a causa di un nuovo allarme droni, prima di riaprire dopo la mezzanotte, ha annunciato la polizia danese. Lo scalo era già stato chiuso per un incursione di droni.

Keystone-SDA

26.09.2025, 08:45

26.09.2025, 09:01

La chiusura dell'aeroporto ha costretto un volo KLM da Amsterdam a invertire la rotta e ha portato alla cancellazione di un volo Scandinavian Airlines da Copenaghen, secondo i siti di tracciamento dei voli e delle compagnie aeree. Tuttavia, al momento, le autorità non hanno formalmente confermato la presenza di droni.

Il Paese è in stato di massima allerta a seguito di un'ondata di incidenti nei suoi cieli da lunedì. La premier Mette Frederiksen ha denunciato ieri gli «attacchi ibridi» e ha avvertito che i sorvoli dei droni «potrebbero aumentare».

Le autorità danesi non hanno ancora identificato l'origine di questi dispositivi, ma «c'è principalmente un Paese che rappresenta una minaccia per la sicurezza europea, ovvero la Russia», ha commentato Frederiksen.

Macron, «pronti a tutela spazio aereo»

Intanto dalla Francia arriva l'appoggio del presidente Emmanuel Macron. «Ho parlato con la prima ministra danese, Mette Frederiksen. Le ho espresso la piena solidarietà della Francia alla Danimarca dopo il ripetersi di intrusioni di droni non identificati, che hanno turbato il funzionamento dell'aeroporto di Copenaghen.

La Francia è pronta a fornire il suo appoggio alla Danimarca per valutare la situazione e contribuire alla sicurezza dello spazio aereo danese», ha scritto il capo di Stato dell'Esagono in un messaggio pubblicato su X.

I più letti

Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai
Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
In Svizzera sta già cadendo la prima neve, ecco dove
Pericolo di incendio: BMW richiama centinaia di migliaia di auto in tutto il mondo
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi

Altre notizie

Guerra commerciale. Trump minaccia dazi al 100% sui farmaci mentre Bruxelles rivendica la sua «polizza assicurativa»

Guerra commercialeTrump minaccia dazi al 100% sui farmaci mentre Bruxelles rivendica la sua «polizza assicurativa»

USA. Trump salva TikTok: nuovo piano per la società americana, ma restano delle ombre

USATrump salva TikTok: nuovo piano per la società americana, ma restano delle ombre

Medio Oriente. Il blocco di Israele, acque di Gaza off limits dal 2009

Medio OrienteIl blocco di Israele, acque di Gaza off limits dal 2009