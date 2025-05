L'avvertimento in un video Keystone

Il premier Benjamin Netanyahu ha affermato sabato che Isreale reagirà all'attacco missilistico contro l'aeroporto Ben Gurion.

Swisstxt

«Stiamo agendo contro di loro (gli Houthi) in coordinamento con gli Stati Uniti. Abbiamo agito contro di loro in passato, agiremo anche in futuro. Non si tratta di ›un colpo e finisce lì’, ma ci saranno risposte», ha detto il presidente israeliano in un video pubblicato sul suo account X.

Nel frattempo l'esercito sta indagando sulla mancata intercettazione. I sistemi di difesa aerea Arrow 3 e Thaad non avrebbero individuato il missile in volo.

«E' la prima volta dalla ripresa dei combattimenti», ha detto una fonte della sicurezza a Channel 12.