La candidata progressista Jeannette Jara (nella foto) in testa al primo turno delle elezioni presidenziali in Cile. L'ultraconservatore José Kast può però contare su un ricompattamento della destra al ballottaggio del 14 dicembre. Keystone

La candidata del Partito Comunista, Jeannette Jara, e il rappresentante del Partito Repubblicano, l'ultraconservatore José Kast, si disputeranno la presidenza del Cile nel ballottaggio del 14 dicembre.

Keystone-SDA SDA

Secondo i risultati parziali, dopo lo spoglio del 53% delle schede, la candidata della coalizione di centro-sinistra raccoglie il 26,58% dei suffragi, contro il 24,32% del suo avversario ultraconservatore.

La grande sorpresa è il terzo posto ottenuto dal candidato populista Franco Parisi al al 18,62%, che ha superato la candidata della destra tradizionale Evelyn Matthei e l'ultra-destra di Johannes Kaiser.

I risultati mostrano una chiara tendenza alla vittoria di Kast nelle regioni meridionali del Cile, di Jara nella regione metropolitana e di Parisi nelle zone elettorali settentrionali.

Destra verso ricompattamento

I commentatori d'altra parte evidenziano una schiacciante vittoria della destra, che pur essendosi presentata divisa tra i tre candidati Kast, Kaiser, e Matthei al primo turno, per il ballottaggio ha già annunciato un ricompattamento col sostegno reciproco.

Kast, un simpatizzante di Pinochet, è al suo terzo tentativo di insediarsi nel palazzo de 'La Moneda', e ora promette mano dura contro la delinquenza e l'immigrazione clandestina, dossier in testa a tutte le preoccupazioni dei cileni.

Matthei intanto ha riconosciuto la sua sconfitta prima ancora della pubblicazione dei risultati definitivi e si è congratulata con José Kast. «Oggi sono altri quelli chiamati a proseguire la corsa alla presidenza», ha detto Matthei, che con solo il 27% dei seggi scrutinati appare con un magro 13,07% delle preferenze che la lascia virtualmente già fuori dal ballottaggio.

La rappresentante dell'Unione democratica Evelyn Matthei e il candidato nazionalista Johannes Kaiser, che insieme hanno raccolto al primo turno circa il 26% delle preferenze, hanno già dato il loro sostegno a Kast.

Jara: «Spero di batterlo»

«Spero di batterlo al secondo turno», ha dichiarato Jeannette Jara pur ammettendo che i suoi risultati sono stati inferiori alle aspettative. «Si spera sempre di ottenere risultati migliori», ha dichiarato dopo aver ottenuto il 26,6% dei voti, quando le proiezioni del suo comitato elettorale erano superiori al 28% e i sondaggi superiori al 30%.

José Kast ha da parte sua rivolto un appello all'unità delle destre. «Sono sicuro che lavorando insieme con tutte le correnti della destra e del centrodestra potremo recuperare e ricostruire la nostra patria», ha detto Kast. «Credo che l'appello a unirci per una causa superiore come il Cile è la cosa più importante in questo momento», ha aggiunto.