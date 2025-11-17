  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Elezioni Cile: sarà Jara contro Kast al ballottaggio per la presidenza

SDA

17.11.2025 - 07:36

La candidata progressista Jeannette Jara (nella foto) in testa al primo turno delle elezioni presidenziali in Cile. L'ultraconservatore José Kast può però contare su un ricompattamento della destra al ballottaggio del 14 dicembre.
La candidata progressista Jeannette Jara (nella foto) in testa al primo turno delle elezioni presidenziali in Cile. L'ultraconservatore José Kast può però contare su un ricompattamento della destra al ballottaggio del 14 dicembre.
Keystone

La candidata del Partito Comunista, Jeannette Jara, e il rappresentante del Partito Repubblicano, l'ultraconservatore José Kast, si disputeranno la presidenza del Cile nel ballottaggio del 14 dicembre.

Keystone-SDA

17.11.2025, 07:36

17.11.2025, 07:38

Secondo i risultati parziali, dopo lo spoglio del 53% delle schede, la candidata della coalizione di centro-sinistra raccoglie il 26,58% dei suffragi, contro il 24,32% del suo avversario ultraconservatore.

La grande sorpresa è il terzo posto ottenuto dal candidato populista Franco Parisi al al 18,62%, che ha superato la candidata della destra tradizionale Evelyn Matthei e l'ultra-destra di Johannes Kaiser.

I risultati mostrano una chiara tendenza alla vittoria di Kast nelle regioni meridionali del Cile, di Jara nella regione metropolitana e di Parisi nelle zone elettorali settentrionali.

Destra verso ricompattamento

I commentatori d'altra parte evidenziano una schiacciante vittoria della destra, che pur essendosi presentata divisa tra i tre candidati Kast, Kaiser, e Matthei al primo turno, per il ballottaggio ha già annunciato un ricompattamento col sostegno reciproco.

Kast, un simpatizzante di Pinochet, è al suo terzo tentativo di insediarsi nel palazzo de 'La Moneda', e ora promette mano dura contro la delinquenza e l'immigrazione clandestina, dossier in testa a tutte le preoccupazioni dei cileni.

Matthei intanto ha riconosciuto la sua sconfitta prima ancora della pubblicazione dei risultati definitivi e si è congratulata con José Kast. «Oggi sono altri quelli chiamati a proseguire la corsa alla presidenza», ha detto Matthei, che con solo il 27% dei seggi scrutinati appare con un magro 13,07% delle preferenze che la lascia virtualmente già fuori dal ballottaggio.

La rappresentante dell'Unione democratica Evelyn Matthei e il candidato nazionalista Johannes Kaiser, che insieme hanno raccolto al primo turno circa il 26% delle preferenze, hanno già dato il loro sostegno a Kast.

Jara: «Spero di batterlo»

«Spero di batterlo al secondo turno», ha dichiarato Jeannette Jara pur ammettendo che i suoi risultati sono stati inferiori alle aspettative. «Si spera sempre di ottenere risultati migliori», ha dichiarato dopo aver ottenuto il 26,6% dei voti, quando le proiezioni del suo comitato elettorale erano superiori al 28% e i sondaggi superiori al 30%.

José Kast ha da parte sua rivolto un appello all'unità delle destre. «Sono sicuro che lavorando insieme con tutte le correnti della destra e del centrodestra potremo recuperare e ricostruire la nostra patria», ha detto Kast. «Credo che l'appello a unirci per una causa superiore come il Cile è la cosa più importante in questo momento», ha aggiunto.

I più letti

Mauro Corona sulla querela di De Laurentiis: «Non capisco un potente che se la prende con un poveraccio come me»
Quando riceveranno il telefonino i figli di William e Kate? Ecco la risposta del principe
Cereda rompe il silenzio: «Con Duca ci sentiamo meno, forse vediamo il futuro in modo diverso»
Ecco perché la cassa malati calcola il vostro BMI
Incidente sulla ferrovia polacca, il premier Tusk: «È stato un sabotaggio»

Altre notizie

Ucraina - Francia. Zelensky a Parigi, Macron lo accoglie in una base militare

Ucraina - FranciaZelensky a Parigi, Macron lo accoglie in una base militare

Per crimini contro l'umanità. L'ex leader del Bangladesh Hasina condannata a morte

Per crimini contro l'umanitàL'ex leader del Bangladesh Hasina condannata a morte

Guerra. Raid russo nella regione di Kharkiv, abbattuti oltre 30 droni ucraini

GuerraRaid russo nella regione di Kharkiv, abbattuti oltre 30 droni ucraini