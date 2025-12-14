ElezioniSeggi aperti in Cile per il ballottaggio delle presidenziali
14.12.2025 - 13:08
Seggi aperti oggi in Cile dalle 8.00 (le 12 svizzere) per il ballottaggio delle elezioni presidenziali che definirà il successore di Gabriel Boric tra il candidato ultraconservatore, José Kast, e la comunista Jeannette Jara, a capo di un'ampia coalizione di sinistra.
Nel quadro di una campagna dominata dai temi della sicurezza e dell'immigrazione, gli ultimi sondaggi indicano un chiaro vantaggio di Kast, accreditato di un 58% delle preferenze, contro il 42% di Jara.
Con il ritorno del voto obbligatorio quasi 16 milioni di cileni sono chiamati a concorrere ai seggi e si prevede un'affluenza attorno all'85%. I seggi chiuderanno alle 18 ora locale (le 22 in Svizzera) mentre, secondo quanto riferisce il Servizio elettorale cileno (Servel), i primi risultati preliminari verranno diffusi a partire dalle 19 (le 23 in Svizzera).