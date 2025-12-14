  1. Clienti privati
Elezioni Seggi aperti in Cile per il ballottaggio delle presidenziali

SDA

14.12.2025 - 13:08

Un seggio elettorale allestito per il secondo turno delle elezioni presidenziali in Cile
Un seggio elettorale allestito per il secondo turno delle elezioni presidenziali in Cile
Keystone

Seggi aperti oggi in Cile dalle 8.00 (le 12 svizzere) per il ballottaggio delle elezioni presidenziali che definirà il successore di Gabriel Boric tra il candidato ultraconservatore, José Kast, e la comunista Jeannette Jara, a capo di un'ampia coalizione di sinistra.

Keystone-SDA

14.12.2025, 13:08

14.12.2025, 13:09

Nel quadro di una campagna dominata dai temi della sicurezza e dell'immigrazione, gli ultimi sondaggi indicano un chiaro vantaggio di Kast, accreditato di un 58% delle preferenze, contro il 42% di Jara.

Con il ritorno del voto obbligatorio quasi 16 milioni di cileni sono chiamati a concorrere ai seggi e si prevede un'affluenza attorno all'85%. I seggi chiuderanno alle 18 ora locale (le 22 in Svizzera) mentre, secondo quanto riferisce il Servizio elettorale cileno (Servel), i primi risultati preliminari verranno diffusi a partire dalle 19 (le 23 in Svizzera).

