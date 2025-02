Continuanon le tensioni tra la Cina e gli Usa Keystone

«Quello di cui abbiamo bisogno ora non sono i dazi unilaterali aggiuntivi, ma il dialogo e la consultazione». E' il commento del portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian, in merito alle affermazioni del presidente Usa Donald Trump.

Keystone-SDA SDA

Ieri sera il tycoon che ha detto di «non avere fretta» nell'avere un colloquio con l'omologo Xi Jinping.

Lin ha criticato le tariffe americane al 10% entrate in vigore su tutto l'export made in China verso gli Usa, notando che «la mossa «minaccia la catena di approvvigionamento con pressioni che non portano da alcuna parte». Per questo, Washington «deve correggere i fatti sbagliati».

Inoltre, la Cina «si oppone al trasferimento forzato che ha per obiettivo la popolazione di Gaza». E' quanto ha detto il portavoce del ministero degli Esteri sulla proposta del presidente americano relativa alla presa del controllo da parte degli Usa della Striscia di Gaza.

Pechino spera che «tutte le parti prendano in considerazione il cessate il fuoco e la governance post-conflitto come un'opportunità per riportare la questione palestinese sulla strada giusta dell'accordo politico basato sulla soluzione dei due Stati», ha aggiunto Lin, nel corso del briefing quotidiano.