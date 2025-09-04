  1. Clienti privati
Cina-Usa Cina: «L'accusa di cospirazione? Noi abbiamo rapporti con tutti»

SDA

4.9.2025 - 10:35

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun (foto d'archivio)
Keystone

La Cina ha difeso la sua decisione di invitare i leader di Russia e Corea del Nord, Vladimir Putin e Kim Jong-un, alle commemorazioni della vittoria nella Seconda guerra mondiale a Pechino, respingendo le accuse di Donald Trump di cospirazione contro gli Stati Uniti.

Keystone-SDA

04.09.2025, 10:35

04.09.2025, 10:58

«Lo sviluppo delle relazioni diplomatiche da parte della Cina con qualsiasi Paese non è mai diretto contro terze parti», ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, nel corso del briefing quotidiano, aggiungendo che Pechino parla con tutti.

