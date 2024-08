Jake Sullivan al suo arrivo a Pechino. Keystone

La visita dello statunitense Jake Sullivan in Cina, da oggi a giovedì su invito fatto dal capo della diplomazia mandarina Wang Yi, ha un significato speciale nella recente serie di comunicazioni tra Pechino e Washington.

È la prima di un consigliere per la sicurezza nazionale americano in otto anni e rappresenta un passo importante nell'attuazione del consenso raggiunto a San Francisco (California) dai due capi di Stato, Xi Jinping e Joe Biden.

Il tabloid nazionalista Global Times (quotidiano cinese prodotto dal giornale ufficiale del Partito comunista cinese, il Quotidiano del Popolo) ha rimarcato in un editoriale che Sullivan e Wang, «attraverso questo canale di comunicazione strategica nell'ultimo anno e mezzo», avranno il loro quinto incontro su cui Cina e Usa hanno riposto alcune aspettative positive.

Le relazioni Cina-Usa sono adesso in una fase critica, nel mezzo «delle preoccupazioni» mandarine su Taiwan, sui diritti di sviluppo (restrizioni e sanzioni unilaterali) e sulla sicurezza strategica della Cina (a partire dal Mar cinese meridionale e orientale). Ma «tenere aperti ed efficaci canali di comunicazione strategica aiuta a garantire un'atmosfera e aspettative stabili» dei rapporti, a chiarire incomprensioni e ad evitare errori di valutazione su questioni importanti».

L'invito della Cina a Sullivan «riflette un atteggiamento responsabile e costruttivo nei confronti delle relazioni bilaterali, senza sottovalutare le difficoltà e le sfide», si legge ancora nell'editoriale, in cui si esprime l'auspicio che «si possa stabilire la corretta comprensione strategica per esplorare attivamente il modo giusto per far coesistere i due paesi e se ci siano la capacità e le azioni pratiche per gestire efficacemente le differenze». E Pechino, infine, chiarirà «la sua ferma posizione e avanzerà le sue richieste serie».

Sullivan è arrivato poco fa a Pechino, comunica l'ambasciatore degli Usa Nicholas Burns che, recatosi in aeroporto ad accoglierlo, ha postato una foto sulla rete sociale X della loro stretta di mano.

