Il maltempo ha colto di sorpresa alcuni campeggiatori. (Immagine d'archivio). Keystone

Un'alluvione improvvisa si è abbattuta in Cina su un gruppo di persone che campeggiava nella Mongolia interna, causando otto morti e quattro dispersi.

Keystone-SDA SDA

Il disastro, ha riferito l'agenzia statale Xinhua citando le autorità locali, si è verificato intorno alle 22:00 (le 16:00 in Svizzera) nella zona a monte di un fiume vicino alla città di Bayannur, trascinando via un totale di 13 campeggiatori.

Entro le 10:00 di questa mattina, una persona è stata salvata, otto sono state confermate morte e altre quattro sono risultate ancora disperse. Le operazioni di ricerca e di soccorso sono attualmente in corso, ha aggiunto la Xinhua.