Taiwan ha dispiegato le sue forze in risposta alle manovre. (Immagine d'archivio). Keystone

Sale la tensione tra Cina e Taiwan. Pechino ha annunciato l'inizio di esercitazioni militari, con munizioni vere, intorno all'isola.

Keystone-SDA SDA

Dal canto suo, Taiwan afferma che quattro navi della guardia costiera cinese sono state avvistate vicino alle acque territoriali taiwanesi.

L'esercito cinese «utilizza cacciatorpediniere, fregate, caccia, bombardieri e droni» nell'ambito delle esercitazioni militari, che comprendono «colpi con munizioni vere su bersagli marittimi a nord e a sud-ovest di Taiwan», secondo un comunicato del Comando delle zone orientali dell'Esercito popolare di liberazione.

L'esercito di Taiwan ha dal canto suo annunciato un dispiegamento di forze armate in risposta alle manovre militari di Pechino intorno all'isola, definite «importanti» dalla Cina. «Sono state dispiegate forze appropriate», ha dichiarato l'esercito taiwanese.

Taiwan ha condannato il ricorso alla «intimidazione militare» da parte della Cina: «In risposta al mancato rispetto delle norme internazionali da parte delle autorità cinesi e al ricorso all'intimidazione militare per minacciare i Paesi vicini, Taiwan esprime la sua forte condanna», ha dichiarato in un comunicato la portavoce dell'Ufficio presidenziale Karen Kuo.