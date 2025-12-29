  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Asia Cina: cominciate le manovre militari intorno a Taiwan

SDA

29.12.2025 - 07:19

Taiwan ha dispiegato le sue forze in risposta alle manovre. (Immagine d'archivio).
Taiwan ha dispiegato le sue forze in risposta alle manovre. (Immagine d'archivio).
Keystone

Sale la tensione tra Cina e Taiwan. Pechino ha annunciato l'inizio di esercitazioni militari, con munizioni vere, intorno all'isola.

Keystone-SDA

29.12.2025, 07:19

29.12.2025, 07:51

Dal canto suo, Taiwan afferma che quattro navi della guardia costiera cinese sono state avvistate vicino alle acque territoriali taiwanesi.

L'esercito cinese «utilizza cacciatorpediniere, fregate, caccia, bombardieri e droni» nell'ambito delle esercitazioni militari, che comprendono «colpi con munizioni vere su bersagli marittimi a nord e a sud-ovest di Taiwan», secondo un comunicato del Comando delle zone orientali dell'Esercito popolare di liberazione.

L'esercito di Taiwan ha dal canto suo annunciato un dispiegamento di forze armate in risposta alle manovre militari di Pechino intorno all'isola, definite «importanti» dalla Cina. «Sono state dispiegate forze appropriate», ha dichiarato l'esercito taiwanese.

Taiwan ha condannato il ricorso alla «intimidazione militare» da parte della Cina: «In risposta al mancato rispetto delle norme internazionali da parte delle autorità cinesi e al ricorso all'intimidazione militare per minacciare i Paesi vicini, Taiwan esprime la sua forte condanna», ha dichiarato in un comunicato la portavoce dell'Ufficio presidenziale Karen Kuo.

I più letti

Arresto spettacolare di tre persone sull'autostrada a Bellinzona
I misteri della Second Lady: le sue idee politiche e il rapporto con Melania Trump
Eros Ramazzotti sotto accusa, il vicino gli chiede 200mila euro: ecco cos'è successo
Nuovo anno, nuove leggi: ecco cosa cambia in Svizzera
Un'azienda americana trova soluzioni per i tanti problemi delle nostre natiche, spesso neglette e trascurate

Altre notizie

Australia. Eroe dell'attentato a Sydney: «Ho voluto proteggere degli innocenti»

AustraliaEroe dell'attentato a Sydney: «Ho voluto proteggere degli innocenti»

Guerra in Ucraina. Trump sente Putin e riceve Zelensky: «Un accordo è sempre più vicino»

Guerra in UcrainaTrump sente Putin e riceve Zelensky: «Un accordo è sempre più vicino»

Parlamentari. In Kosovo spoglio quasi concluso, il partito del premier vince col 49,8%

ParlamentariIn Kosovo spoglio quasi concluso, il partito del premier vince col 49,8%