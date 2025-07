Il rappresentante cinese per il Commercio internazionale Li Chenggang (foto d'archivio) Keystone

I colloqui commerciali tenuti a Stoccolma tra Cina e Stati Uniti «sono stati franchi, costruttivi e approfonditi».

Keystone-SDA SDA

Lo riporta l'agenzia Xinhua, citando il rappresentante per il commerciale internazionale cinese Li Chenggang, secondo cui le parti «continueranno a premere per l'estensione della pausa sul 24% dei dazi reciproci da parte Usa, così come sulle contromisure dalla parte cinese».

«Abbiamo esaminato l'attuazione del consenso raggiunto a Ginevra», ha affermato Li, assicurando che le parti hanno avuto un'ampia discussione sulle vicende macroeconomiche e che continueranno a «mantenere le comunicazioni» aperte.

Li, che è il rappresentante cinese per il Commercio internazionale presso il ministero del Commercio di cui è anche viceministro, ha aggiunto che «entrambe le parti sono pienamente consapevoli dell'importanza di salvaguardare relazioni economiche stabili e solide tra Cina e Stati Uniti». A tal proposito, a Stoccolma ci sono stati «scambi sinceri sulle principali preoccupazioni commerciali ed economiche reciproche».

Nell'ultimo giorno e mezzo, più in generale, le due parti «hanno esaminato l'attuazione degli accordi di Ginevra e di Londra e hanno pienamente confermato i progressi compiuti», ha proseguito il funzionario cinese, per il quale le parti «condurranno scambi tempestivi su questioni commerciali ed economiche e continueranno a promuovere lo sviluppo stabile e sano delle relazioni economiche e commerciali bilaterali».