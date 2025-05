Pete Hegseth è nel mirino delle critiche di Pechino. Keystone

Il capo del Pentagono Pete Hegseth «ha ignorato le richieste di pace e di sviluppo dei Paesi della regione, ha propagandato la mentalità di scontro frontale tipica della Guerra Fredda»

Keystone-SDA SDA

«Ha diffamato e attaccato la Cina e ha esagerato la "teoria della minaccia cinese", che era piena di provocazioni». Così un portavoce del ministero degli Esteri cinese, in una nota, ha duramente contestato i giudizi di Hegseth allo Shangri-La Dialogue di Singapore con commenti negativi su Taiwan e mar Cinese meridionale.

«La Cina è fortemente insoddisfatta e fermamente contraria, e ha presentato proteste formali agli Stati Uniti», ha aggiunto la nota.

Gli Stati Uniti «sono il vero Paese egemone al mondo e il principale fattore che mina la pace e la stabilità nella regione dell'Asia-Pacifico». Per mantenere la sua egemonia e promuovere la cosiddetta strategia Indo-Pacifica, Washington ha «schierato armi offensive nel mar Cinese meridionale, alimentando il fuoco e creando tensioni nella regione dell'Asia-Pacifico, trasformandola in una polveriera, causando profonda preoccupazione tra i Paesi della regione».

Pechino, ha aggiunto la nota, rivendica il fatto che «non si sono mai verificati problemi con la libertà di navigazione e di sorvolo nel mar Cinese meridionale. La Cina ha sempre insistito nel gestire adeguatamente le divergenze con i Paesi interessati con il dialogo e la consultazione, e ha insistito a tutelare la sovranità territoriale e i diritti e gli interessi marittimi nel rispetto di leggi e regolamenti».

La Cina, ha concluso la nota, esorta gli Stati Uniti «a rispettare con convinzione gli sforzi dei Paesi della regione per mantenere la pace e la stabilità, a smettere di minare in modo deliberato il clima pacifico e stabile nell'area, esagerando conflitti e scontri ed esacerbando le tensioni nella situazione regionale».

La questione di Taiwan «è una puramente interna della Cina e nessun Paese straniero ha il diritto di interferire». Gli Stati Uniti «non dovrebbero nemmeno sognarsi di usare la questione di Taiwan come merce di scambio per contenere la Cina, e non dovrebbero giocare col fuoco. La Cina esorta gli Usa a rispettare con fermezza il principio della Unica Cina e i tre comunicati congiunti sino-americani, e a cessare di sostenere le forze per l'indipendenza di Taiwan», ha aggiunto la nota.