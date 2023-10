La morte improvvisa di un leader di peso, come quella di Li Keqiang, è di solito un momento politico impegnativo per il Pcc. (Foto d'archivio) Keystone

L'ex premier cinese Li Keqiang, 68 anni, è morto all'improvviso nella notte a causa di un attacco cardiaco. Era a Shanghai, dove stava trascorrendo un periodo di riposo.

Fino allo scorso marzo è stato alla guida del governo per dieci anni di fila, occupandosi di politica economica nello stesso periodo della salita al potere del presidente Xi Jinping, dagli inizi del 2013.

I media ufficiali statali hanno riferito che «nonostante gli sforzi di salvataggio a tutto campo», l'ex numero due del Partito comunista cinese è deceduto «venerdì, 10 minuti dopo la mezzanotte».

Notizia oscurata sui social media

La morte improvvisa di un leader di peso è di solito un momento politico impegnativo per il Partito comunista cinese (Pcc), nel mezzo del rallentamento economico e delle tensioni geopolitiche con l'Occidente. Come insegnano le scomparse dei leader del passato, per esempio Zhou Enlai e Hu Yaobang.

Non a caso, pur se la vicenda è al primo posto delle ricerche sui social media in mandarino, tra cui Weibo, all'apertura dei post appare l'avviso che «il contenuto non può essere visualizzato secondo la legge», monito della censura del Great Firewall.

Chi era e cosa ha fatto durante i suoi anni al potere

Li, avvocato ed economista, ha lasciato la premiership a causa del limite dei mandati, cedendo il testimone a Li Qiang, l'ex boss del Pcc di Shanghai, nonché fedelissimo di Xi.

Quando entrò in carica nel 2013, i riformatori speravano che avrebbe servito sullo stampo di uno dei più illustri predecessori Zhu Rongji, che sotto la presidenza di Jiang Zemin istituì alcuni dei cambiamenti economici più audaci del Paese tra il 1998 e il 2003, inclusi i piani di privatizzazionie su larga scala.

Alla sua prima riunione di gabinetto da premier, Li disse che tutti i ministeri avrebbero dovuto «portare avanti con fermezza le riforme». Molto presto, mentre Li diventò il volto più favorevole al business e alle riforme, Xi continuò a rafforzare il profilo ideologico, rafforzando le ipotesi di rivalità tra i due.

ENtra in rotta di collisione con Xi, che lo silura appena può

Li proveniva anche da una diversa fazione politica, avendo scalato i ranghi del partito nella Lega della Gioventù comunista, un importante centro di potere sotto l'ex presidente Hu Jintao.

L'esercizio di un maggiore controllo e l'enfasi sulle imprese statali imposto da Xi si sono scontrati nel decennio con i propositi dell'ex premier a difesa delle forze di mercato.

Durante il mandato di Li, Pechino ha perseguito la lotta contro l'enorme debito generato dai vasti programmi di stimolo della Cina dopo la crisi finanziaria globale del 2008.

Li è stato rimosso dai vertici del partito a ottobre 2022, quando Xi si è assicurato ufficialmente un terzo e inedito mandato da segretario generale del Pcc.

SDA