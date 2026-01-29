Le esecuzioni sono state eseguite da un tribunale di Wenzhou. (Foto simbolica) Keystone

La Cina ha giustiziato 11 membri di un clan criminale coinvolto in omicidi, frodi e traffico di droga, tra gli altri reati. Lo ha annunciato oggi l'emittente statale Cctv.

Keystone-SDA SDA

La condanna a morte è stata eseguita in base a una sentenza emessa da un tribunale della città di Wenzhou, nella provincia orientale dello Zhejiang.

I condannati, appartenenti alla famiglia Ming, che operava dal 2015 nel nord della Birmania, sono stati riconosciuti colpevoli dell'uccisione di 14 cittadini cinesi e del ferimento di altri sei, oltre che di frode telefonica, gioco d'azzardo illegale, traffico di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione.

Secondo le autorità, i proventi illeciti gestiti dall'organizzazione superavano i 10 miliardi di yuan, pari a circa 1,4 miliardi di dollari.