Pene capitali La Cina giustizia 11 membri del clan criminale Ming

SDA

29.1.2026 - 08:16

Le esecuzioni sono state eseguite da un tribunale di Wenzhou. (Foto simbolica)
Le esecuzioni sono state eseguite da un tribunale di Wenzhou. (Foto simbolica)
Keystone

La Cina ha giustiziato 11 membri di un clan criminale coinvolto in omicidi, frodi e traffico di droga, tra gli altri reati. Lo ha annunciato oggi l'emittente statale Cctv.

Keystone-SDA

29.01.2026, 08:16

La condanna a morte è stata eseguita in base a una sentenza emessa da un tribunale della città di Wenzhou, nella provincia orientale dello Zhejiang.

I condannati, appartenenti alla famiglia Ming, che operava dal 2015 nel nord della Birmania, sono stati riconosciuti colpevoli dell'uccisione di 14 cittadini cinesi e del ferimento di altri sei, oltre che di frode telefonica, gioco d'azzardo illegale, traffico di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione.

Secondo le autorità, i proventi illeciti gestiti dall'organizzazione superavano i 10 miliardi di yuan, pari a circa 1,4 miliardi di dollari.

