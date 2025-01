Il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun Keystone

La Cina «è disposta a collaborare con il nuovo governo Usa, sotto la guida strategica dei capi di Stato dei due Paesi, in linea con i principi di rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione reciprocamente vantaggiosa».

Keystone-SDA SDA

È quanto ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, in risposta alla domanda se Pechino inviterà il neo presidente DonaldTrump a visitare la Cina.

Le parti, ha aggiunto Guo nel briefing quotidiano, dovrebbero «mantenere la comunicazione, rafforzare la cooperazione, gestire adeguatamente le differenze e guidare maggiori progressi nelle relazioni bilaterali da un nuovo punto di partenza».

In merito a TikTok, Guo ha detto che la piattaforma «gioca un ruolo nella promozione dell'occupazione e negli stimoli dei consumi negli Usa. L'auspicio è che la parte americana possa ascoltare con attenzione la voce della ragione e fornire apertura ed equità agli attori di mercato negli Stati Uniti».

Commentando l'ordine esecutivo per uscire dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Guo ha detto che il suo ruolo «dovrebbe essere solo rafforzato e non indebolito». «La Cina continuerà a sostenere l'Oms nell'assumere le sue responsabilità». Trump, durante la firma, ha lamentato i pagamenti molto bassi all'Oms della Cina in rapporto alla sua popolazione.

La Cina ha anche espresso preoccupazione per «l'uscita degli Usa dagli accordi di Parigi sul clima», in base all'ordine esecutivo firmato lunedì da Donald Trump, appena tornato alla Casa Bianca. «La Cina è fortemente impegnata nella risposta alla crisi climatica e promuoverà in modo congiunto la transizione energetica su scala globale», ha commentato Guo.