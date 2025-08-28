  1. Clienti privati
Vittoria Seconda guerra mondiale La Cina annuncia: «Kim Jong-un alla parata militare del 3 settembre»

SDA

28.8.2025 - 07:07

Kim Jong-un
Kim Jong-un
Keystone

La Cina ha annunciato che il leader nordcoreano Kim Jong-un parteciperà alla parata militare di Pechino per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale.

Keystone-SDA

28.08.2025, 07:07

28.08.2025, 08:14

Lo ha riferito l'assistente del ministero degli Esteri, Hong Lei, nel corso di una conferenza stampa di presentazione dell'evento che si terrà il 3 settembre. Quasi contestualmente, la Kcna, l'agenzia ufficiale di Pyongyang, ha riferito che Kim sarà presto impegnato in un viaggio in Cina «su invito del presidente Xi Jinping» per partecipare alla grande parata militare su Piazza Tienanmen.

La Cina, ha aggiunto Hong, «è pronta a lavorare con la Corea del Nord», ricordando i legami storici e la lotta comune «contro l'aggressione militarista giapponese» di oltre 80 anni fa. Nel complesso, sono 26 i capi di Stato e di governo attesi per la parata, tra cui quella già ampiamente ufficializzata del presidente russo Vladimir Putin, a testimoniare i rapporti consolidati tra Mosca e Pechino e «il loro coordinamento sulle principali questioni internazionali».

Inoltre, ci saranno il presidente iraniano e il vicesegretario generale dell'Onu, nonché il presidente dell'assemblea nazionale sudcoreana.

Non sono invece previsti leader dagli Stati Uniti o dai principali Paesi dell'Europa occidentale, in parte a causa delle divergenze con Putin sulla guerra in Ucraina.

Obiettivo raggiuntoTutti gli alleati NATO destinano almeno il 2% del proprio PIL alla spesa per la difesa

Guerra in UcrainaAttacco missilistico russo nella notte su Kiev, almeno 8 morti e una cinquantina di feriti

Hong KongChiuso il processo al magnate dei media Jimmy Lai, incerti i tempi del verdetto