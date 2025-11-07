  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Marina militare La Cina mette in servizio la sua terza portaerei

SDA

7.11.2025 - 08:55

L'immagine, fornita dal ministero della difesa giapponese, mostra la portaerei cinese Fujian in una località segreta, l'11 settembre 2025.
L'immagine, fornita dal ministero della difesa giapponese, mostra la portaerei cinese Fujian in una località segreta, l'11 settembre 2025.
Keystone

La Cina ha annunciato l'entrata in servizio della sua terza portaerei, la prima dotata di un sistema di catapulte elettromagnetiche, segnando una tappa fondamentale nella modernizzazione della sua marina militare rispetto agli Stati Uniti.

Keystone-SDA

07.11.2025, 08:55

07.11.2025, 09:02

Questa moderna tecnologia, che finora era appannaggio esclusivo degli Stati Uniti, consente alla nave, la Fujian, di far decollare una maggiore varietà di aerei, più pesantemente armati e con un raggio d'azione superiore rispetto alle due precedenti portaerei.

La Fujian, che aveva effettuato le sue prime prove in mare nel 2024, è stata ufficialmente messa in servizio durante una cerimonia che si è svolta l'altro ieri sull'isola tropicale di Hainan alla presenza del presidente Xi Jinping, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale della Repubblica popolare cinese Xinhua (anche nota come Nuova Cina).

I più letti

Diego Dalla Palma: «Morirò prima degli 80 anni, il medico ha già pronta la mia dose»
Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Panico nello Studio Ovale! Un uomo collassa accanto a Trump
Tre astronauti cinesi bloccati nello spazio, interverrà Elon Musk per salvarli?
La star dello sci Lindsey Vonn: «Grazie per avermi augurato la morte»

Altre notizie

Bufera in Messico. La presidente Sheinbaum palpeggiata in strada, le immagini fanno il giro del mondo

Bufera in MessicoLa presidente Sheinbaum palpeggiata in strada, le immagini fanno il giro del mondo

Nucleare. Trump: «L'Iran ha chiesto se le sanzioni possono essere revocate»

NucleareTrump: «L'Iran ha chiesto se le sanzioni possono essere revocate»

Medio Oriente. Trump: «La forza per la stabilizzazione a Gaza sarà sul terreno molto presto»

Medio OrienteTrump: «La forza per la stabilizzazione a Gaza sarà sul terreno molto presto»