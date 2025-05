Il Ministro degli esteri cinese Wang Yi. Keystone

La Cina esprime rammarico e preoccupazione per gli attacchi indiani di questa notte contro il Pakistan, esortando le parti a mostrare «moderazione» in risposta alla grave escalation con colpi di artiglieria pesante lungo la linea di frontiera contesa.

Keystone-SDA SDA

Pechino, che confina con entrambi i Paesi ed è uno stretto alleato del Pakistan, ha detto di esprimere «rammarico per l'azione militare dell'India» e di essere «preoccupata per gli attuali sviluppi». India e Pakistan «sono vicini che non possono essere separati, e sono anche vicini della Cina», ha affermato un portavoce del ministero degli Esteri in una nota.

«La Cina si oppone a tutte le forme di terrorismo», ha aggiunto la nota diffusa dal portavoce del ministero degli Esteri, in merito alle vicende accadute nei giorni scorsi nel Kashmir sotto amministrazione indiana all'origine della peggiore crisi tra India e Pakistan degli ultimi decenni.

Pechino, inoltre, ha invitato «sia l'India sia il Pakistan a dare priorità alla pace e alla stabilità, a mantenere la calma e la moderazione e a evitare di intraprendere azioni che possano complicare ulteriormente la situazione».