Relazioni bilateraliXi Jinping: «I legami tra Cina e Russia sono i più strategici tra le grandi potenze»
26.8.2025 - 08:04
Le relazioni tra Cina e Russia «sono le più stabili, mature e strategicamente significative tra le grandi potenze nel mondo turbolento e in continua evoluzione di oggi».
Il presidente cinese Xi Jinping, incontrando il presidente della Duma di Stato russa (Camera bassa del parlamento) Vyacheslav Volodin a Pechino, ha aggiunto che «promuovere lo sviluppo di alto livello delle relazioni bilaterali serve gli interessi fondamentali dei popoli di entrambi i paesi ed è fonte di stabilità per la pace mondiale».
Le due parti, ha aggiunto Xi nel resoconto della televisione centrale cinese (Cctv, controllata dallo Stato), «dovrebbero proseguire la tradizionale amicizia» e «rafforzare gli scambi».