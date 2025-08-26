  1. Clienti privati
Relazioni bilaterali Xi Jinping: «I legami tra Cina e Russia sono i più strategici tra le grandi potenze»

SDA

26.8.2025 - 08:04

Il presidente cinese Xi Jinping ha detto che "promuovere lo sviluppo di alto livello delle relazioni bilaterali (tra Pechino e Mosca) serve gli interessi fondamentali dei popoli di entrambi i paesi ed è fonte di stabilità per la pace mondiale".
Keystone

Le relazioni tra Cina e Russia «sono le più stabili, mature e strategicamente significative tra le grandi potenze nel mondo turbolento e in continua evoluzione di oggi».

Keystone-SDA

Il presidente cinese Xi Jinping, incontrando il presidente della Duma di Stato russa (Camera bassa del parlamento) Vyacheslav Volodin a Pechino, ha aggiunto che «promuovere lo sviluppo di alto livello delle relazioni bilaterali serve gli interessi fondamentali dei popoli di entrambi i paesi ed è fonte di stabilità per la pace mondiale».

Le due parti, ha aggiunto Xi nel resoconto della televisione centrale cinese (Cctv, controllata dallo Stato), «dovrebbero proseguire la tradizionale amicizia» e «rafforzare gli scambi».

