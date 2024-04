Il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen (foto d'archivio) Keystone

Come concordato tra Pechino e Washington, il segretario al Tesoro americano Janet Yellen visiterà la Cina dal 4 al 9 aprile.

SDA

È quanto ha ufficializzato il ministero delle Finanze cinese, a poche ore dalla telefonata, la prima dal summit di novembre a margine dell'Apec, tra i due presidenti Xi Jinping e Joe Biden.

«Ci auguriamo che questa visita promuova ulteriormente lo sviluppo solido e costante dei legami economici e commerciali tra Cina e Stati Uniti, il che sarebbe vantaggioso per i due Paesi e per il mondo in generale», ha precisato il ministero in una nota.

