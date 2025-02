Wang Yi vede una speranza di pace in Ucraina. Keystone

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha detto ai suoi omologhi del G20 che si sta aprendo una «finestra per la pace» per la crisi ucraina, pochi giorni dopo l'incontro dei principali diplomatici statunitensi e russi in Arabia Saudita.

«La Cina ha notato che di recente sono aumentate le richieste di colloqui di pace e si sta aprendo una finestra per la pace», ha detto Wang secondo una lettura del suo discorso all'incontro del G20 in Sudafrica pubblicata dal Ministero degli Esteri di Pechino.

Durante i colloqui a Riad di martedì, Russia e Stati Uniti hanno concordato di istituire team per negoziare un percorso per porre fine alla guerra iniziata quando le forze di Mosca hanno invaso l'Ucraina nel febbraio 2022. La Cina sostiene tutti gli sforzi per raggiungere la pace, incluso questo «recente consenso» raggiunto tra Usa e Russia, ha detto Wang. «Ci auguriamo che tutte le parti coinvolte possano trovare una soluzione sostenibile e duratura che affronti le reciproche preoccupazioni», ha aggiunto il ministro degli Esteri cinese.