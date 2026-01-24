È accusato di corruzione. Keystone

Zhang Youxia, il numero uno dei militari cinesi, membro del Politburo e vicepresidente della Commissione militare centrale, è sotto indagine, sospettato «di gravi violazioni della disciplina e della legge», la formula tradizionalmente usata per indicare la corruzione.

Lo riferiscono i media statali, secondo cui cui sotto indagine c'è anche Liu Zhenli, membro della Commissione militare centrale e capo del Dipartimento di Stato maggiore Congiunto.

L'indagine è condotta dal Comitato centrale del Partito comunista. Zhang è il numero due della Commissione militare centrale, dopo il presidente Xi Jinping nel ruolo di commander-in-chief.

Le ipotesi di problemi sulla sorte di Zhang si sono moltiplicate online dal 20 gennaio, quando Xi ha parlato a un importante seminario del Pcc al quale erano presenti i vertici del Politburo, ad eccezione del primo dei militari cinesi, in base alle immagini diffuse dal network statale Cctv.

Con questa nuova iniziativa, la Commissione militare centrale è quasi azzerata dopo le epurazioni del 2025 di generali di alto rango come He Hongjun, He Weidong e Miao Hua, in linea con la svolta di fedeltà e obbedienza alla leadership imposta negli ultimi due anni da Xi sui militari.

Alcuni osservatori hanno ipotizzato che ci sia stata una presa di potere all'interno dell'Esercito popolare di liberazione, le forze armate cinesi, ma tale teoria ignora come l'esercito sia effettivamente strutturato sotto Xi.