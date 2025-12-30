La tensione è palpabile a Taiwan. Keystone

La Cina ha lanciato stamattina razzi nello Stretto di Taiwan, durante il secondo giorno di esercitazioni militari con fuoco vivo intorno all'isola.

Keystone-SDA SDA

I giornalisti presenti a Pingtan, l'isola cinese più vicina alla terraferma di Taiwan, hanno visto una salva di razzi esplodere in aria lasciando scie di fumo bianco.

Taiwan da parte sua ha riferito di aver rilevato 130 aerei e 22 navi militari cinesi attorno all'isola in 24 ore. Si tratta del numero più alto di velivoli cinesi segnalati in un solo giorno dal 15 ottobre 2024.

La Cina ha dato il via stamattina a una seconda giornata di esercitazioni a fuoco vivo intorno a Taiwan, volte a simulare un blocco dei porti chiave dell'isola autonoma e attacchi a obiettivi marittimi. Le esercitazioni di guerra di due giorni, nome in codice 'Justice Mission 2025', sono iniziate ieri e sono state criticate da Taipei come «intimidazione militare» da parte di Pechino.

L'Esercito popolare di liberazione (Epl) cinese ha dichiarato che stamattina «le forze di terra del Comando del Teatro orientale dell'Epl hanno condotto esercitazioni di fuoco a lungo raggio nelle acque a nord dell'isola di Taiwan e hanno ottenuto gli effetti desiderati».

Vendita di armi

L'ultima dimostrazione di forza segue una massiccia serie di vendite di armi a Taipei da parte degli Stati Uniti – il principale sostenitore della sicurezza di Taiwan – e i commenti della premier giapponese Sanae Takaichi secondo cui l'uso della forza contro Taiwan potrebbe giustificare una risposta militare da parte di Tokyo.

Pechino ha avvertito ieri che «forze esterne» che armassero Taipei «spingerebbero lo Stretto di Taiwan in una pericolosa situazione di guerra imminente», ma non ha menzionato direttamente alcun Paese. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Jian ha affermato che qualsiasi tentativo di fermare l'unificazione della Cina con Taiwan è «destinato al fallimento». Pechino rivendica l'isola come parte del suo territorio sovrano e si è rifiutata di escludere un'azione militare per impossessarsene.

Il presidente taiwanese Lai Ching-te ha dal canto suo assicurato oggi che Taipei non «intensificherà il conflitto»: «Agiremo responsabilmente, senza aggravare il conflitto o provocare controversie», ha dichiarato in un post su Facebook.