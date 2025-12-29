  1. Clienti privati
Asia Cina-Thailandia-Cambogia, priorità consolidare il cessate il fuoco

SDA

29.12.2025 - 14:24

L'obiettivo è consolidare l'intesa tra Thailandia e Cambogia
Keystone

I governi di Cina, Thailandia e Cambogia hanno convenuto che la «priorità immediata» delle tre parti è di «consolidare il cessate il fuoco» tra Bangkok e Phnom Penh firmato due giorni fa.

Keystone-SDA

29.12.2025, 14:24

29.12.2025, 14:41

L'obiettivo è una ripresa di «scambi normali» e a lungo termine «migliorare le relazioni bilaterali» tra i due Paesi del sud-est asiatico in conflitto per dispute territoriali.

Lo si legge in un comunicato congiunto diramato al termine di due giorni di colloqui tra i ministri degli Esteri cinese, thailandese e cambogiano, Wang Yi, Sihasak Phuangketkeow e Prak Sokhonn, sul lago di Fuxian, nella provincia cinese di Yunnan.

«La responsabilità condivisa è di salvaguardare la stabilità regionale. Cambogia e Thailandia esprimono il loro impegno a risolvere le controversie con mezzi pacifici», aggiunge la nota.

Inoltre, riporta l'Afp, la Cambogia ha fatto sapere di aver invitato la Thailandia a partecipare a un nuovo incontro bilaterale a inizio gennaio «per discutere e proseguire i lavori di rilevamento e demarcazione» del confine comune.

