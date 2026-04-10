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Pechino-Taipei Cina: Xi dichiara all'oppositrice Cheng Li-wun piena fiducia nell'unione col popolo di Taiwan

SDA

10.4.2026 - 08:05

Cina e Taiwan dovrebbero collaborare per «evitare la guerra», ha detto Cheng Li-wun, leader del partito di opposizione di Taiwan Kuomintang. (Immagine d'archivio del 7 aprile)
Cina e Taiwan dovrebbero collaborare per «evitare la guerra», ha detto Cheng Li-wun, leader del partito di opposizione di Taiwan Kuomintang. (Immagine d'archivio del 7 aprile)
Keystone

Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato a Cheng Li-wun, leader del partito di opposizione di Taiwan Kuomintang, di essere «pieno di fiducia» nell'unione tra il popolo cinese e quello taiwanese.

Keystone-SDA

10.04.2026, 08:05

10.04.2026, 08:23

«La tendenza generale dei compatrioti su entrambe le sponde dello Stretto (di Taiwan) ad avvicinarsi, a stringersi e a unirsi non cambierà. È una parte inevitabile della storia. Ne siamo pienamente fiduciosi».

Xi ha incontrato Cheng a Pechino, hanno riferito vari media statali come il quotidiano in lingua inglese China Daily.

Cheng è la prima leader in carica del partito a visitare la Cina negli ultimi dieci anni e ha dichiarato di sperare di seminare i «semi della pace» in vista del suo viaggio, il che ha scatenato un dibattito a Taiwan con i critici che la accusano di essere troppo filocinese.

Cina e Taiwan dovrebbero collaborare per «evitare la guerra», ha detto Cheng rivolgendosi a Xi a Pechino.

«Entrambe le parti dovrebbero superare il confronto politico» e «cercare una soluzione sistematica per prevenire ed evitare la guerra, in modo che lo Stretto di Taiwan possa diventare un modello per la risoluzione pacifica dei conflitti nel mondo».

Taiwan condanna le minacce militari di Pechino

«Le incessanti vessazioni nella zona grigia e le minacce militari della Cina nello Stretto di Taiwan e nella catena di isole circostanti hanno gravemente compromesso la pace e la stabilità della regione», ha dal canto suo scritto sulle reti sociali Lai Ching-te, presidente di Taiwan, come riporta l'agenzia di stampa France-Presse (Afp).

Oggi ricorre ricorre il 47esimo anniversario del Taiwan Relations Act, legge che, come scrive Lai sulle reti sociali, «da tempo costituisce una pietra miliare delle relazioni tra Taiwan e Stati Uniti».

«Sono certo che la nostra solida collaborazione – che abbraccia i settori della sicurezza, del commercio, della tecnologia e molti altri – continuerà a stimolare l'innovazione e a contribuire alla salvaguardia della pace nella regione».

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