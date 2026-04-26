La cronologia del disastro di Chernobyl 28 aprile 1986: In Polonia e Scandinavia, il livello di radioattività registrato è altissimo. Un po 'più tardi, le emissioni radioattive interesseranno in misura minore una parte della Svizzera e di altri paesi europei. L'agenzia di stampa sovietica Tass ha aspettato fino a sera per riferire che si era verificato un incidente nella centrale nucleare di Chernobyl. Immagine: KEYSTONE 29 aprile 1986: Prypiat, la cittadina più vicina alla centrale atomica, in cui si è verificato l'incidente al reattore numero 4, viene svuotata dei suoi 50'000 abitanti dopo il disastro. Ancora oggi, Prypiat è una città fantasma. Immagine: KEYSTONE 4 maggio 1986: le autorità istituiscono una zona di esclusione di 30 km intorno alla centrale nucleare. In totale, 400'000 persone devono lasciare la loro regione. Immagine: KEYSTONE 6 maggio 1986: La Pravda, l'organo ufficiale di comunicazione del Partito Comunista, riporta i primi dettagli dell'incidente. Allo stesso tempo, il giornale critica la reazione dei paesi occidentali. Sulla base di numerose analisi, la Svizzera sta adottando misure di protezione e emanando raccomandazioni volte in particolare a prevenire l'esposizione alla tiroide nei bambini. Immagine: KEYSTONE 14 maggio 1986: 18 giorni dopo la catastrofe il capo del Cremlino, Mikhail Gorbachev, informa la popolazione su ciò che è accaduto a Chernobyl in un discorso televisivo. Immagine: KEYSTONE 29 settembre 1986: a Chernobyl, il reattore 1 viene riavviato, i blocchi 2 e 3 seguiranno a novembre. Immagine: KEYSONE 15 novembre 1986: dopo cinque mesi di lavoro, il sarcofago di cemento destinato a proteggere il reattore danneggiato è finalmente pronto. Ma la pioggia, il gelo e il maltempo mettono a dura prova la protezione provvisoria di 65 metri di altezza. Sono comparse un centinaio di crepe, i muri portanti rischiano di crollare. Immagine: KEYSTONE 15 dicembre 2000: il reattore 3 è l'ultimo ad essere spento. Il governo ucraino ha ricevuto quasi 1,6 miliardi di euro dall'Unione Europea (o 2,4 miliardi di franchi nel corso del tempo) per chiudere la centrale nucleare di Chernobyl. Immagine: KEYSTONE 26 aprile 2012: inizia la costruzione di uno scafo in acciaio sopra il sarcofago ripetutamente sanificato. L'arco di contenimento è completato a fine 2017. Dovrebbe proteggere l'ambiente circostante dalle radiazioni per un secolo. Immagine: KEYSTONE La struttura si chiama New Safe Confinement, è in acciaio, è alta 110 metri, lunga 165 e larga 257, e pesa ben 36'200 tonnellate. Il progetto è costato 1,5 miliardi di euro ed è stato finanziato con un fondo speciale lanciato dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e sponsorizzato da 45 Paesi. Immagine: KEYSTONE Il nuovo «scudo» è stato costruito in due parti, che sono poi state congiunte nel 2015 ed è al suo posto già dal 2016. È stato ufficialmente inaugurato il 10 luglio del 2019. Immagine: KEYSTONE La cronologia del disastro di Chernobyl 28 aprile 1986: In Polonia e Scandinavia, il livello di radioattività registrato è altissimo. Un po 'più tardi, le emissioni radioattive interesseranno in misura minore una parte della Svizzera e di altri paesi europei. L'agenzia di stampa sovietica Tass ha aspettato fino a sera per riferire che si era verificato un incidente nella centrale nucleare di Chernobyl. Immagine: KEYSTONE 29 aprile 1986: Prypiat, la cittadina più vicina alla centrale atomica, in cui si è verificato l'incidente al reattore numero 4, viene svuotata dei suoi 50'000 abitanti dopo il disastro. Ancora oggi, Prypiat è una città fantasma. Immagine: KEYSTONE 4 maggio 1986: le autorità istituiscono una zona di esclusione di 30 km intorno alla centrale nucleare. In totale, 400'000 persone devono lasciare la loro regione. Immagine: KEYSTONE 6 maggio 1986: La Pravda, l'organo ufficiale di comunicazione del Partito Comunista, riporta i primi dettagli dell'incidente. Allo stesso tempo, il giornale critica la reazione dei paesi occidentali. Sulla base di numerose analisi, la Svizzera sta adottando misure di protezione e emanando raccomandazioni volte in particolare a prevenire l'esposizione alla tiroide nei bambini. Immagine: KEYSTONE 14 maggio 1986: 18 giorni dopo la catastrofe il capo del Cremlino, Mikhail Gorbachev, informa la popolazione su ciò che è accaduto a Chernobyl in un discorso televisivo. Immagine: KEYSTONE 29 settembre 1986: a Chernobyl, il reattore 1 viene riavviato, i blocchi 2 e 3 seguiranno a novembre. Immagine: KEYSONE 15 novembre 1986: dopo cinque mesi di lavoro, il sarcofago di cemento destinato a proteggere il reattore danneggiato è finalmente pronto. Ma la pioggia, il gelo e il maltempo mettono a dura prova la protezione provvisoria di 65 metri di altezza. Sono comparse un centinaio di crepe, i muri portanti rischiano di crollare. Immagine: KEYSTONE 15 dicembre 2000: il reattore 3 è l'ultimo ad essere spento. Il governo ucraino ha ricevuto quasi 1,6 miliardi di euro dall'Unione Europea (o 2,4 miliardi di franchi nel corso del tempo) per chiudere la centrale nucleare di Chernobyl. Immagine: KEYSTONE 26 aprile 2012: inizia la costruzione di uno scafo in acciaio sopra il sarcofago ripetutamente sanificato. L'arco di contenimento è completato a fine 2017. Dovrebbe proteggere l'ambiente circostante dalle radiazioni per un secolo. Immagine: KEYSTONE La struttura si chiama New Safe Confinement, è in acciaio, è alta 110 metri, lunga 165 e larga 257, e pesa ben 36'200 tonnellate. Il progetto è costato 1,5 miliardi di euro ed è stato finanziato con un fondo speciale lanciato dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e sponsorizzato da 45 Paesi. Immagine: KEYSTONE Il nuovo «scudo» è stato costruito in due parti, che sono poi state congiunte nel 2015 ed è al suo posto già dal 2016. È stato ufficialmente inaugurato il 10 luglio del 2019. Immagine: KEYSTONE

Oggi, domenica 26 aprile, l'Ucraina celebra il 40° anniversario dell'incidente di Chernobyl, il peggior disastro nucleare civile della storia, in un momento in cui la centrale è ancora minacciata dai bombardamenti russi, con un nuovo rischio di rilascio di radioattività. Ecco cinque cose da sapere sul disastro e sulla centrale oggi.

Keystone-SDA ATS

L'esplosione

Il 26 aprile del 1986, alla 01:23, il nocciolo atomico del reattore numero 4 della centrale sovietica di Chernobyl, nell'Ucraina settentrionale, andò in tilt durante un test di sicurezza a seguito di errori di funzionamento.

Un'esplosione mandò in frantumi l'edificio e una colonna di fumo radioattivo si levò nell'aria. Il combustibile nucleare bruciò per più di dieci giorni.

Migliaia di tonnellate di sabbia, argilla e piombo sono state sganciate da elicotteri per spegnere l'incendio e limitare le emissioni altamente radioattive.

Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), la causa principale del disastro è da ricercarsi in «gravi carenze nella progettazione del reattore e del sistema di spegnimento», unite a «violazioni» delle procedure operative.

Nube radioattiva

Nei giorni successivi, il pennacchio radioattivo ha inquinato pesantemente l'Ucraina, l'attuale Bielorussia e la Russia, per poi contaminare l'Europa.

Il primo allarme pubblico è stato lanciato solo il 28 aprile dalla Svezia, che ha rilevato un aumento anomalo della radioattività sul proprio territorio.

L'AIEA ricevette una notifica ufficiale dell'incidente il 30 aprile, ma il leader sovietico Mikhail Gorbaciov ne parlò pubblicamente solo il 14 maggio.

Solo 14 maggio 1986 in un discorso televisivo, il capo del Cremlino, Mikhail Gorbachev, informa la popolazione su ciò che è accaduto a Chernobyl. KEYSTONE

Il bilancio umano è tutt'oggi discusso. Nel settembre 2005, un controverso rapporto delle Nazioni Unite ha stimato che 4.000 persone erano morte o si prevedeva che sarebbero decedute nei tre Paesi più colpiti.

Nel 2006, l'ONG Greenpeace ha stimato che un totale di 100.000 persone hanno perso la vita a causa del disastro.

Secondo le Nazioni Unite, circa 600.000 «liquidatori», il nome dato a coloro che hanno partecipato alla bonifica del sito, sono stati esposti a dosi elevate di radiazioni.

Il disastro ebbe un profondo effetto sulla percezione dell'energia atomica da parte dell'opinione pubblica, innescando un forte aumento dei movimenti antinucleari in Europa.

Occupazione russa nel 2022

Le forze russe occuparono l'impianto il primo giorno dell'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022.

Hanno preso l'impianto senza combattere, dopo aver inviato decine di migliaia di soldati e centinaia di carri armati in Ucraina dalla Bielorussia, uno stretto alleato della Russia.

I soldati russi avevano scavato trincee e allestito accampamenti in aree come la «foresta rossa», così chiamata per il colore degli alberi causato dalle radiazioni dell'esplosione.

La presa di possesso della centrale dismessa ha fatto temere che un incidente militare potesse scatenare una nuova tragedia nucleare.

L'esercito russo si è ritirato circa un mese dopo l'inizio della guerra, nell'ambito di una ritirata seguita al tentativo fallito di circondare e conquistare Kiev di fronte alla resistenza ucraina.

Chernobyl dista circa 130 km da Kiev e circa 20 km dalla Bielorussia.

La centrale bersagliata

I resti del reattore danneggiato sono coperti da un guscio interno in acciaio e cemento, noto come sarcofago e costruito frettolosamente dopo il disastro del 1986, e da un moderno involucro esterno noto come nuovo sistema di contenimento.

Installata nel 2016-2017, questa struttura metallica inizialmente a tenuta stagna è stata perforata da un drone russo nel febbraio 2025.

In un rapporto pubblicato a metà aprile 2026, l'ONG Greenpeace spiega che il nuovo contenimento non è stato «completamente ripristinato» nonostante i lavori di riparazione.

Secondo l'ONG, «questo aumenta il rischio di rilascio di radioattività nell'ambiente, soprattutto in caso di crollo» del vecchio sarcofago interno.

La zona di esclusione

La regione circostante la centrale è stata evacuata in un raggio di 30 chilometri, diventando una zona di esclusione, con città, campi e foreste abbandonate.

In totale, più di 2.200 km2 nel nord dell'Ucraina e 2.600 km2 nel sud della Bielorussia sono ora di fatto inadatti all'abitazione umana. Secondo l'AIEA, nessuno potrà viverci in sicurezza per i prossimi 24.000 anni.

A tre chilometri dalla centrale, Pripyat, dove nel 1986 vivevano 48.000 persone, è stata completamente svuotata della sua popolazione e ora sembra una città fantasma dopo l'apocalisse: edifici in decadenza, autoscontri arrugginiti in ciò che resta di un parco divertimenti, aule scolastiche piene di quaderni abbandonati alle intemperie...

Anche la cittadina di Chernobyl, situata a una quindicina di chilometri dalla centrale e da cui prende il nome, è stata evacuata.

Prima dell'invasione russa del 2022 era possibile visitare il sito con una guida, ma da quasi tre anni l'area è completamente off-limits per i turisti.

Il sito è ora diventato un'enorme riserva naturale, dove nel 1998 sono stati reintrodotti i cavalli selvatici.