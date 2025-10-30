  1. Clienti privati
Protesta Circa 200'000 ebrei ultra-ortodossi in piazza a Gerusalemme contro la leva obbligatoria

SDA

30.10.2025 - 16:37

La protesta degli ebrei ultra-ortodossi contro la leva obbligatoria dell'esercito israeliano a Gerusalemme.
La protesta degli ebrei ultra-ortodossi contro la leva obbligatoria dell'esercito israeliano a Gerusalemme.
Keystone

Sono state circa 200 mila le persone che hanno partecipato alla grande manifestazione degli ebrei ultra-ortodossi contro la leva obbligatoria nell'esercito israeliano, a Gerusalemme. Lo scrive Ynet.

Keystone-SDA

30.10.2025, 16:37

30.10.2025, 16:42

Un ragazzo di 15 anni è morto cadendo dal grattacielo in costruzione su cui si era arrampicato durante la protesta. A seguito della tragedia, gli organizzatori hanno annunciato la fine del raduno e i partecipanti hanno iniziato a disperdersi.

Durante la manifestazione, soprannominata la «Marcia di un milione di uomini», secondo il Jerusalem Post, ci sono stati scontri tra dimostranti e passanti, alcuni giornalisti sono stati aggrediti con bastoni e gli sono stati lanciati sassi e bottiglie. Un poliziotto è rimasto ferito. Le proteste hanno causato anche interruzioni dei trasporti in tutta Gerusalemme e nelle aree circostanti.

Nonostante i disordini, la maggior parte dei manifestanti, molti di loro ultra-ortodossi, hanno manifestato attraverso sessioni di preghiera per lo più pacifiche. Alcuni hanno steso a terra i loro scialli tallit e vi hanno posto sopra un cartello con la scritta «È bello morire per la nostra fede».

Altri cartelli mostrano la foto di Ariel Shamai, uno studente della yeshiva Ateret Shlomo, arrestato e detenuto in una prigione militare per non aver obbedito agli ordini ricevuti. Su altri cartelli ancora si legge: «Israele è Stalin».

