Non si respira Terzo giorno d'allerta ambientale per l'ozono a Città del Messico

SDA

14.2.2026 - 19:34

Nella zona metropolitana di Città del Messico, per il terzo giorno consecutivo, la Commissione Ambientale della Megalopoli (CAMe) ha confermato il mantenimento della 'Fase 1' di contingenza ambientale atmosferica.

Città del Messico, immagine d'archivio.
Città del Messico, immagine d'archivio.
sda

Keystone-SDA

14.02.2026, 19:34

La decisione è dovuta alla persistenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli, caratterizzate da un sistema di alta pressione che impedisce la dispersione degli inquinanti e favorisce l'accumulo di ozono.

L'emergenza, iniziata giovedì 12 febbraio, impone severe restrizioni alla circolazione anche per questo sabato di San Valentino.

Secondo il comunicato ufficiale, «le misure di restrizione veicolare hanno l'obiettivo di diminuire l'esposizione della popolazione all'aria contaminata e il rischio di danni alla salute».

Oggi non possono circolare le auto con ologramma di verifica 2, quelle con ologramma 1 (targhe pari) e persino i veicoli più nuovi con ologramma 0 e 00 con adesivo blu (targhe 9 e 0).

Le previsioni indicano temperature fino a 28°C e vento debole, una combinazione che manterrà la qualità dell'aria tra «cattiva» e «molto cattiva». Le autorità raccomandano di evitare attività all'aperto tra le 13:00 e le 19:00 per proteggere la salute.

