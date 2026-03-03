  1. Clienti privati
Stati Uniti Clinton rompe il silenzio sugli Epstein Files: «Non sapevo della foto nella vasca»

Covermedia

3.3.2026 - 09:40

Bill Clinton
Bill Clinton

L'ex presidente depone a New York davanti alla Commissione di vigilanza della Camera dei Rappresentanti e commenta per la prima volta l'immagine diventata virale. «Sono quasi certo fosse in un hotel del Brunei», afferma sotto giuramento.

Covermedia

03.03.2026, 09:40

03.03.2026, 09:51

Bill Clinton respinge ogni sospetto legato alla fotografia riemersa negli Epstein Files.

Durante la deposizione davanti alla Commissione di vigilanza della Camera dei Rappresentanti, a New York, l'ex presidente ha risposto alle domande su uno scatto che lo ritrae in una vasca idromassaggio accanto a una donna con il volto oscurato.

«Non sapevo che la foto fosse stata scattata», ha dichiarato Clinton, aggiungendo di essere «quasi certo» che l'immagine risalga a un soggiorno nel Brunei, durante il suo mandato alla Casa Bianca. In quegli anni aveva conosciuto il sultano e primo ministro Hassanal Bolkiah e pernottato in un hotel su invito ufficiale. «Ho usato la piscina, poi sono andato a dormire, esausto», ha spiegato.

La fotografia fa parte dell'ultimo rilascio di documenti da parte del Dipartimento di Giustizia. In un'altra immagine Clinton appare in piscina con Jeffrey Epstein e con la sua allora compagna Ghislaine Maxwell. Sono questi legami, più che il contesto della vasca, a riaccendere l'attenzione pubblica.

Davanti alla commissione, l'ex presidente ha sostenuto di non sapere chi fosse la donna presente nello scatto, precisando che nella stanza si trovava anche un agente del Secret Service. Ha inoltre escluso che la donna fosse minorenne e ha ribadito di non aver avuto alcuna relazione sessuale con lei.

La deposizione mantiene un tono misurato, quasi tecnico. Ma il nome di Epstein continua a pesare nel dibattito americano, riaprendo interrogativi su frequentazioni e circostanze che, a distanza di anni, restano politicamente sensibili.

