Il governatore del Maryland, Wes Moore. Keystone

Goerge Clooney lancia il governatore del Maryland, Wes Moore, come futuro leader dei democratici.

Keystone-SDA SDA

In un'intervista alla Cnn la star di Hollywood, che la scorsa estate scrisse un duro editoriale sul New York Times chiedendo a Joe Biden di farsi da parte, ha espresso l'urgenza per i dem di trovare una nuova guida.

«È un vero leader. Mi piace molto. Penso che potrebbe raccogliere il consenso di tutti», ha detto parlando di Moore l'attore che ha anche nominato il governatore del suo Kentucky, Andy Beshear, e quella del Michigan Gretchen Whitmer come papabili.

Quanto al suo articolo contro l'ex presidente, Clooney lo ha rivendicato definendolo un «dovere civico» sostenendo, inoltre, che invece di cedere il testimone a Kamala Harris il partito avrebbe dovuto tenere le primarie per scegliere il candidato da schierare contro Donald Trump.