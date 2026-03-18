Il foie gras è consumato soprattutto nella Svizzera romanda. Keystone

L'iniziativa popolare che vuole vietare l'importazione di foie gras va respinta a favore di un controprogetto che propone misure per rafforzare l'etichettatura e diminuire le vendite. Lo ha deciso il Consiglio nazionale.

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La proposta di modifica costituzionale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» è stata lanciata nel giugno 2022 da Alliance Animale Suisse. Al momento della consegna delle firme, avvenuta alla fine di dicembre 2023, l'associazione ha denunciato un'evidente incoerenza: la Svizzera importa ogni anno circa 200 tonnellate di questi prodotti, nonostante l'ingozzamento di oche e anatre sia considerato una pratica crudele e vietata nella Confederazione da oltre quarant'anni.

Per non dettare ai cittadini – in particolare ai romandi, ndr. – cosa mettere nel piatto e per rispettare gli impegni internazionali della Svizzera, il Consiglio federale ha respinto l'iniziativa ma ha proposto una modifica di ordinanza che introduce un obbligo di dichiarazione per i prodotti ottenuti con l'alimentazione forzata.

Nel suo controprogetto (approvato oggi con 96 voti contro 76 e 12 astenuti), la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Nazionale (CSEC-N) propone di iscrivere questo obbligo di etichettatura nella legge. La modifica della Legge federale sulla protezione degli animali prevede anche misure supplementari per limitare le importazioni se, dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore, le quantità importate a fini commerciali non saranno diminuite.

Il dossier passa ora all'esame del Consiglio degli Stati.