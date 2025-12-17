SessioneCN: respinta iniziativa «sull'alimentazione», no a controprogetto
SDA
17.12.2025 - 16:26
Non ha trovato alcun consenso al Consiglio nazionale l'iniziativa popolare «sull'alimentazione»: la proposta dell'associazione «Acqua pulita per tutti» è stata bocciata tacitamente, ossia senza neppure procedere a una votazione.
Keystone-SDA
17.12.2025, 16:26
SDA
Non ha avuto miglior fortuna il controprogetto proposto dalla sinistra e dai Verdi liberali, che è stato respinto con 121 voti contro 73.
L'iniziativa, il cui nome per esteso è «Per un'alimentazione sicura – mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita (Iniziativa sull'alimentazione)», chiede un riorientamento in favore della sicurezza alimentare e di una quantità sufficiente di acqua potabile. Il testo prevede anche di aumentare il tasso di autonomia alimentare netto della Confederazione, che dovrebbe passare dall'attuale 46% ad almeno il 70%.
I dibattiti su questa iniziativa, e sul relativo controprogetto, erano iniziati una settimana fa. I parlamentari che si sono espressi oggi hanno sostanzialmente ripetuto quanto già detto in precedenza. È stato ad esempio ricordato come l'iniziativa sia addirittura più ambiziosa del piano Wahlen, attuato durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il tasso di autoapprovvigionamento netto aveva raggiunto all'incirca il 60%.
Molti parlamentari hanno bollato la proposta come «iniziativa vegan». Respingere questa iniziativa non significa respingere la sostenibilità, ma rifiutare l'imposizione di un'ideologia vegana, proteggere la nostra autonomia alimentare e difendere i produttori, ha ad esempio sostenuto Thomas Stettler (UDC/JU).
In merito al controprogetto, Benjamin Roduit (Centro/VS) ha sostenuto che questo «non migliora in alcun modo dei principi già ben sanciti dalla Costituzione e dalla legislazione, ma si limita, ancora una volta, a concentrare tutti i problemi ambientali sull'agricoltura, dimenticando la diversità e l'efficienza degli ecosistemi agricoli».
Inutile l'intervento di Gabriela Suter (PS/AG), secondo cui il controprogetto propone un approccio più realistico ed efficace dell'iniziativa, concentrandosi sull'attuazione concreta degli obiettivi ambientali, inserendo queste misure nella politica agricola. Esso consente una transizione graduale, pianificabile e socialmente sostenibile, corregge gli incentivi distorti del sistema di sussidi e distribuisce la responsabilità lungo l'intera catena del valore, offrendo così una soluzione praticabile, condivisibile e attuabile senza imporre vincoli irrealistici nella Costituzione, ha aggiunto, invano, l'argoviese.
Da notare che alla fine dei dibattiti è intervenuto Lorenzo Quadri (Lega/TI) che ha spiegato, a nome della Commissione di redazione, come il testo dell'iniziativa contenga in italiano un «errore di traduzione manifesto». Il problema sarà ora corretto. Il comitato d'iniziativa si è detto favorevole, ha precisato il ticinese.
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.
26.01.2022
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.
06.01.2022
Afghanistan, i talebani chiedono il riconoscimento ai Paesi musulmani
L'Afghanistan dei talebani sprofonda sempre di piu' nel baratro del disastro economico, con la disoccupazione che dilaga, e i mullah lanciano un estremo appello ai Paesi musulmani perche' riconoscano il governo dei nuovi padroni di Kabul, aprendo la strada a una normalizzazione delle relazioni internazionali e a nuove possibilita' di sviluppo
20.01.2022
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Afghanistan, i talebani chiedono il riconoscimento ai Paesi musulmani