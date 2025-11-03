  1. Clienti privati
Stati Uniti La CNN: «Consensi di Trump ai minimi del suo secondo mandato»

SDA

3.11.2025 - 15:47

Donald Trump è perdita di velocità tra gli americani.
Keystone

A un anno dalle elezioni di medio termine, il partito democratico americano detiene un notevole vantaggio in termini di entusiasmo, mentre la percentuale di consensi per Donald Trump è la più bassa del suo secondo mandato. Lo rivela l'ultimo sondaggio della Cnn.

Keystone-SDA

03.11.2025, 15:47

03.11.2025, 15:57

L'autunno del 2025 non è una replica del 2017, l'anno prima che i democratici prendessero il controllo della Camera durante il primo mandato del tycoon. Il vantaggio di 5 punti è di gran lunga inferiore agli 11 punti di che avevano nel sondaggio della Cnn dell'epoca.

E le opinioni favorevoli sul partito sono ancora vicine ai minimi storici, come lo sono state per tutto quest'anno, 8 punti in meno rispetto all'autunno 2017. Tuttavia, il dato significativo è che il tasso di consensi di Trump nei sondaggi si attesta al 37%, il peggiore del suo secondo mandato. E il suo indice di disapprovazione, al 63%, è numericamente il più alto di entrambi i mandati, un punto in più rispetto al precedente massimo del 62% registrato quando lasciò l'incarico nel gennaio 2021.

